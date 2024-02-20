Российские военные в ночь на 20 февраля запустили по территории Украины две ракеты С-300, одну ракету Х-31 и 23 беспилотника "Шахед", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В заявлении украинских военных говорится, что все дроны были уничтожены "в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей".

Одной из целей атаки в Полтавской области стал промышленный объект в Кременчугском районе, заявил глава военной администрации региона Филипп Пронин. "Это привело к пожару. […] К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — рассказал чиновник. Он не уточнил, стало ли причиной пожара попадание ракеты или падение осколков.

В Днепропетровской области обломки сбитых российских беспилотников повредили три частных дома и два автомобиля, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. По его словам, жертв среди мирного населения нет.

В свою очередь Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 20 февраля силы ПВО сбили четыре дрона, запущенные с территории Украины. Три дрона были уничтожены над территорией Брянской области, один — в Калужской области.

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