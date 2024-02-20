Угроза безопасности для стран НАТО реальна, и внутри альянса должен быть внедрен "военный Шенген", который позволит быстро перемещать технику и персонал без бюрократических сложностей, сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в эксклюзивном интервью Delfi.

Нидерланды, Германия и Польша сейчас разрабатывают план военного коридора, который позволит перебрасывать войска между северными морскими портами Европы и восточным флангом НАТО. Балтийскому региону нужна соответствующая инициатива, считает министр.

На встрече в формате Рамштайн пока восемь стран образовали коалицию дронов. Среди них и Нидерланды. Расскажите, какие задачи в количестве и номенклатуре дронов перед собой ставит ваша страна?

Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Конечно, я думаю, что эта коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников, а также конкретизировать поддержку в соответствии с потребностями Украины. Беспилотники играют все большую роль на поле боя. Мы должны быть уверены, что у нас есть технологическое преимущество перед Россией, и предоставить Украине все самое лучшее.

Что касается коалиции противовоздушной обороны, вы также к ней присоединились. Не могли бы вы рассказать о ваших планах в этой сфере?

Я думаю, что для Украины противовоздушная оборона остается главным приоритетом. И там мы уже участвуем, конечно, очень активно, например, с системами Patriot, а также с F-16. Так что имеет смысл участвовать в такого рода коалиции. И я думаю, что, как и в случае с беспилотниками, нам нужно очень точно определить, что нужно Украине.

На встрече в формате Рамштайн должен был состояться доклад коалиции по F-16. Расскажите, пожалуйста, о текущем статусе подготовки этих самолетов для Украины. Были сообщения, что они прибудут весной. Когда украинские военные смогут использовать их в бою?

Да, я думаю, что все работают очень усердно. И особенно, конечно, украинцы, которые проходят обучение на F-16, их обучают обслуживанию F-16, это серьезное изменение в использовании этого потенциала. Так что многое уже сделано и должно быть еще сделано. Мы также готовим самолеты к фактической передаче Мы объявили, что передадим 24 самолета F-16. И мы передадим их вместе с Данией, а также Норвегией как можно скорее. Но все должно быть готово. Бесполезно использовать этот потенциал, если у вас не все готово. Так что просто призываю всех продолжать эту работу.

Но смогут ли украинцы использовать их в бою в этом году?

Это вопрос к Украине. Я уверена, что в этом году мы сможем начать их передачу. А сможет ли Украина их использовать и когда, зависит не от меня.

Могли бы вы оценить подготовку к использованию F-16 в Украине? Я имею в виду взлетно-посадочные полосы и укрытия для самолетов.

Это один из важных моментов — наличие инфраструктуры. Но я уделяю большое внимание обучению и подготовке самолетов к отправке, мы находимся в составе большой коалиции со многими странами, которые присоединились, каждый вносит свою лепту в это, в эту цепочку. И мы этого добьемся.

Далее, мой вопрос о безопасности НАТО, поскольку некоторые европейские страны сейчас заявляют, что через несколько лет Россия нападет на страну Альянса. Каковы ваши данные?

Мы должны быть готовы к любому сценарию. Мы знаем, что в Украине продолжается российская агрессия. Если россияне не будут остановлены в Украине, то Украина не будет последней страной, на которую нападет Россия. Есть и другие уязвимые страны за пределами НАТО, да и само НАТО может оказаться под угрозой. Вот почему мы должны построить очень, очень сильное НАТО, в том числе в партнерстве с Украиной, чтобы убедиться, что наше сдерживание является очень твердым, а также чтобы убедиться, что Путин знает, что последнее, что он может сделать, это напасть на страну НАТО.

Как насчет оценок по срокам?

Я не знаю, я вижу, что Украина сейчас под ударом. Никто не знает. Это не точная наука, где можно сказать, что это займет три года, или пять лет, или 10 лет. Нет, это реальная угроза, и мы должны работать над ней прямо сейчас.

И еще один мой вопрос по поводу заявления Дональда Трампа о том, что он не будет защищать страны НАТО, которые не платят по счетам. Нидерланды тратят на оборону меньше 2% ВВП. Чувствуете ли вы себя в опасности в связи с этим?

Я думаю, очень важно, что мы вместе в альянсе. В этом альянсе мы обещаем друг другу, что один за всех и все за одного. И мы должны быть в состоянии полагаться на эту статью (5-ю статью о коллективной обороне — прим. Delfi) в нашем договоре. Мы также должны выполнять свою часть работы, нести ответственность и тратить 2% на безопасность, на сдерживание и оборону НАТО. Так что мы относимся к этому очень серьезно. Теперь вы видите, что все улучшают свои показатели, это сделали и мы. Но это серьезно, угроза безопасности серьезная. И договор тоже серьезен. Поэтому не может быть никаких сомнений относительно принципа 5-й статьи.

Согласно сценариям, представленным в СМИ, в первую очередь будут атакованы страны Балтии. Как вы думаете, правда ли это? Ведь некоторые считают, что это будет нападение с севера.

Если посмотреть на Россию, то у нее очень протяженная граница с несколькими странами НАТО, от Крайнего Севера с Финляндией и до Черного моря. Так что я не думаю, что кто-то знает, но мы должны быть уверены, что наша безопасность в порядке по всей линии.

Ваша страна, Германия и Польша планируют создать военный коридор, который облегчит переброску войск между северными морскими портами Европы и восточным флангом НАТО. Не могли бы вы ознакомить нас с деталями этого плана?

Военная мобильность очень важна, потому что в случае необходимости мы должны быть в состоянии перебросить войска и силы, например, из порта Роттердама на весь восточный фланг. Именно поэтому мы подписали это соглашение о намерениях с Германией и Польшей, которое, конечно, имеет смысл, если посмотреть на карту, чтобы привести в порядок все: от бюрократии до инфраструктуры. Но это, конечно, не единственный коридор, который нам нужен. В Балтийском регионе, в Скандинавии, а также в южной части Европы нужны аналогичные инициативы и аналогичные изменения в военной мобильности, чтобы убедиться, что мы улучшаем инфраструктуру, что мы улучшаем процедуры и что мы готовимся к этим типам крупномасштабной военной мобильности.

На каком этапе находятся дискуссии о военной "Шенгенской зоне" внутри НАТО, когда она может быть реализована?

Дело в том, знают ли люди, что им делать, если вдруг мы окажемся в кризисной ситуации, и нам нужно будет быстро перевезти людей, без всякой бюрократии. Именно поэтому мне нравится говорить о военном Шенгене, люди понимают, что это такое, и мы не хотим узнать об этом, когда будет уже слишком поздно.

Когда он должен быть внедрен?

Это должно быть готово завтра. Но, конечно, это займет некоторое время, сейчас мы очень стараемся. Это гораздо более приоритетная задача, чем пару лет назад.

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