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В Екатеринбурге задержана жительница Лос-Анджелеса, имеющая двойное гражданство России и США. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

По версии российской спецслужбы, девушка с февраля 2022 года собирала деньги "в интересах одной из украинских организаций", которые затем направлялись на покупку "предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов" для ВСУ.

В ФСБ отметили, что задержанная во время своего нахождения в США участвовала в акциях в поддержку Украины. Имя девушки в официальных сообщениях не называется. Суд отправил задержанную в СИЗО.

"Медиазона" выяснила, что обвинение в госизмене выдвинули против Ксении Карелиной. Девушка в 2013 году окончила Уральский федеральный университет в Екатеринбурге, а в 2021 году рассказывала в соцсетях о получении американского гражданства.

Правозащитный проект "Первый отдел" обнаружил, что в конце января Карелину (в замужестве — Хавана) отправили под административный арест на 14 дней по обвинению в "мелком хулиганстве". Еще до окончания этого срока, 7 февраля, девушке предъявили обвинение в госизмене. Поводом для этого стал перевод, совершенный 24 февраля 2022 года с американского счета в пользу украинского фонда Razom for Ukraine. Размер перевода составил 51,8 доллара.

Специалисты "Первого отдела" предполагают, что сведения о транзакции были обнаружены, когда представители ФСБ проверяли телефон девушки при пересечении границы или после задержания за "хулиганство".

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