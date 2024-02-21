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Вооруженные силы Украины нанесли удар по полигону российской армии возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщили корреспондент "Русской службы Би-би-си" Илья Барабанов, украинский журналист Денис Казанский и военный ДНР Егор Гузенко.

Украинская армия, как утверждают источники "Би-би-си", днем 20 февраля обстреляла российский полигон из реактивной системы залпового огня HIMARS. В этот момент на полигоне, как заявили Барабанов и Гузенко, находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), постоянное место дислокации которой — город Борзя в Забайкальском крае.

Как пишет "Би-би-си", в момент удара на полигоне находились военнослужащие трех рот бригады (200-300 человек), которые ждали, когда на место приедет командующий 29-й армией Восточного военного округа генерал-майор Олег Моисеев. О том, что солдаты ждали генерала, также говорит Гузенко. Российский "военкор" Роман Сапоньков заявил, что "большой командир", которого ждали солдаты, так и не приехал.

В сети появились многочисленные фотографии и видеозаписи, сделанные, как предполагается, на полигоне после удара. На них показаны десятки погибших людей в военной форме. На одной из видеозаписей, снятой после удара, один из военных говорит: "Построили в чистом поле командиры". Подлинность видеозаписей не подтверждена.

По разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек, пишет "Би-би-си". Егор Гузенко утверждает, что погибли 65 человек.

В пресс-службе правительства Забайкальского края сообщили, что проверяют информацию о том, что военнослужащие из Забайкалья погибли при ракетном ударе в ДНР. "Губернатор края держит связь с Минобороны для установления достоверности распространяемой украинскими интернет-ресурсами информации", — заявили в пресс-службе.

В Минобороны РФ и Генштабе ВСУ пока не комментировали случившееся.

Российские и украинские военные ранее уже попадали под обстрел, когда ждали приезда высокопоставленных командиров. В июне 2023 года, как напоминают "Важные истории", около 100 российских солдат из 144-й мотострелковой дивизии погибли под Кременной, ожидая приезда генерала Сухраба Ахмедова. В ноябре из-за российского удара по расположению ВСУ в Запорожской области погибли как минимум 19 украинских военных из 128-й горно-штурмовой бригады, которые выстроились для награждения и ждали командира Дмитрия Лысюка.

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