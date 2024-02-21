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IT-служба Европарламента обнаружила следы шпионского ПО на телефонах нескольких депутатов, входящих в подкомитет по безопасности и обороне, а также сотрудников этого подразделения. Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо, направленное парламентариям и оказавшееся в распоряжении редакции.

Как сообщает издание со ссылкой на неназванного депутата, заражение было обнаружено во вторник в рамках плановой проверки. После этого IT-служба Европарламента обратилась ко всем членам подкомитета по безопасности и обороне с просьбой сдать свои гаджеты для анализа.

К каким именно данным получили доступ злоумышленники, в заметке Politico не уточняется.

"В данном геополитическом контексте и с учетом характера документов, которыми занимается подкомитет по безопасности и обороне, особое внимание уделяется устройствам членов этого подкомитета и персонала, обеспечивающего его работу", — прокомментировала инцидент представительница пресс-службы Европарламента Дельфин Колар.

Система проверки устройств была запущена IT-службой Европарламента прошлой весной в рамках улучшения кибербезопасности в учреждении. Утверждается, что с апреля 2023 года специалисты проверил более сотни тестов.

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