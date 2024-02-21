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Российские пограничники на КПП "Шумилкино" (Люхамаа) и "Куничина гора" (Койдула), которые расположены на границе с Эстонией, требуют заполнять анкеты с вопросами о личных данных и отношении к войне в Украине. Об этом сообщает "Медиазона".

По словам источника "Медиазоны", анкеты выдают в избирательном порядке, собеседник связал это с наличием двух гражданств — российского и европейского.

Источник также сообщил, что пограничники также изучают телефон с помощью специальной программы. Об этом ему рассказали знакомые, которые сталкивались с проверками на границе в 2023 году. "Видимо, ищут какие-то ключевые слова и, как говорят, находят даже то, что стерто было. Сверяют IMEI с тем номером, который написали в анкете. В целом, говорят, минут 15 все занимают, спрашивают об отношении [к войне]", — подчеркнул собеседник "Медиазоны".

Проверки могут быть связаны с убийством украинского экс-депутата в декабре 2023 года, считает источник "Медиазоны". Тогда о проверках на КПП "Шумилкино" сообщала "Псковская губерния", отмечает "Медиазона".

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