Агентство Reuters со ссылкой на шесть анонимных источников сообщает, что Иран начал поставки в Россию большого количества мощных баллистических ракет земля-земля.

По словам трех иранских источников, речь идет о примерно 400 ракетах семейства Fateh-110, таких как Zolfaghar. Они обладают дальностью от 300 до 700 км и запускаются с установки на основе грузового автомобиля.

Один из упомянутых источников сообщил, что окончательная договоренность была достигнута в конце прошлого года на встречах военных двух стран в Тегеране и Москве. Первые поставки начались, по его словам, в начале января. Другой источник рассказал, что уже отправлено как минимум четыре партии ракет и ближайшие недели будут новые поставки. Третий источник сообщил, что ракеты перевозились как по Каспийскому морю, так и по воздуху.

Тот собеседник агентства, который знал о количестве партий, дал процитировать следующие слова: "Поставок будет больше. Причин скрывать их нет. Нам позволено экспортировать в любую страну, в какую мы пожелаем". Установленные Советом Безопасности ООН ограничения на экспорт иранских ракетных технологий действительно истекли в октябре. Для их продления было бы необходимо непротивление России.

Источник Reuters в США сообщил, что у американской разведки есть данные об активном продвижении в российско-иранских переговорах о поставках ракет, но самих поставок они пока не наблюдали.

Украинский военный источник сообщил, что украинская армия пока не наблюдала применение иранских ракет на поле боя.

Министерства обороны Ирана, России и Украины и Корпус стражей исламской революции, курирующий производство ракет в Иране, либо отказались комментировать, либо не ответили на запросы.

Иран еще с 2022 года поставляет России в больших количествах ударные дроны Shahed 131/136, которыми та почти ежедневно атакует украинский тыл (в России эти дроны называют "Герань-2", поступала также информация, что их производство частично перенесено в Елабугу в Татарстане).

В последние недели российские войска также обстреливали Украину баллистическими ракетами северокорейского производства. По словам украинских военных, они не отличаются большой точностью.

Ракеты семейства Fateh-110 гораздо точнее, цитирует Reuters эксперта Майкла Льюиса из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, штат Калифорния. "Они используются для того, чтобы целиться в вещи, которые обладают высокой ценностью и должны поражаться точечно", — сказал он.

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