ФСБ возбудило очередное дело о госизмене: 32-летняя россиянка Ксения Хавана, у которой два гражданства, России и США, и которая уже долгое время проживала в Лос-Анджелесе, обвиняется в "сборе средств" для ВСУ. Правозащитники уточняют, что поводом для уголовного дела стало ее пожертвование в 51 доллар одному из поддерживающих Украину американских фондов в первый день полномасштабного вторжения России в Украину.

Местные СМИ Лос-Анджелеса пишут со ссылкой на работодателя девушки (спа-салон при отеле в Беверли-Хиллз), что Хавана приехала в Россию, чтобы навестить свою семью — родителей и 90-летнюю бабушку. Би-би-си собрала все, что известно об этом деле.

О задержании и последующем аресте девушки с российским и американским гражданством ФСБ объявила накануне. Как уточнили в пресс-службе, ее задержали в Екатеринбурге. В ФСБ считают, что она занималась сбором средств на нужды украинской армии.

По версии ФСБ, с февраля 2022 года девушка "инициативно осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов".

В США задержанная неоднократно принимала участие в акциях в поддержку Украины, утверждают в российской спецслужбе.

На видео задержания девушки, которое распространила пресс-служба ФСБ, видно, как на нее надевают наручники и ведут в сопровождении силовиков к их автомобилю.

Что известно о деле



ФСБ в своем пресс-релизе не называла имени задержанной, но правозащитный проект "Первый отдел", который помогает фигурантам многочисленных дел о госизмене в России, пишет, что это россиянка Ксения Хавана (в девичестве Карелина).

Правозащитники также обратили внимание, что ФСБ в своем сообщении о ее задержании сделала ошибку в ее возрасте, написав, что ей 33 года. На самом деле ей 32, уточняет "Первый отдел".

По данным правозащитников, несмотря на то, что ФСБ объявила о деле против нее только вчера, задержали ее гораздо раньше.

Еще 27 января ее задержали сотрудники патрульно-постовой службы в Екатеринбурге за "мелкое хулиганство". Суд Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга арестовал ее по этому административному делу на 14 суток, пишут правозащитники, ссылаясь на карточку дела на сайте суда. Причем рапорт по ее делу, на основании которого девушку отправили под арест, был составлен сотрудниками ФСБ, замечает "Первый отдел".

Как уточняет "Медиазона" (признана в России "иностранным агентом"), девушку задержали рядом с кинотеатром "Заря" в Екатеринбурге, а протокол на нее составили под предлогом того, что она якобы материлась. На заседании суда она это отрицала, пишет издание.

За последние два года будущих фигурантов дел о госизмене часто сначала задерживали и отправляли в спецприемник под административный арест по надуманным поводам, а уже после этого заводили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса (госизмена).

Из спецприемника девушка так и не вышла — еще до окончания срока ее административного ареста, 7 февраля, ей оформили задержание уже по уголовному делу о госизмене (от 12 до 20 лет лишения свободы), а на следующий день суд отправил ее под стражу на два месяца.

По данным правозащитников, основанием для возбуждения дела о госизмене против Хаваны стал один-единственный денежный перевод — якобы 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России в Украину, девушка перевела со своего американского счета 51,8 доллара на счет украино-американского фонда Razom for Ukraine.

Адвокат Хаваны Федор Акчермышев отказался общаться с Би-би-си, сославшись на то, что девушка не давала ему согласия на общение со СМИ о ее деле.

Razom for Ukraine — что это за фонд?



Как следует из информации на сайте, Razom for Ukraine создали проживающие в Америке украинцы. Он официально зарегистрирован в США еще в начале 2014 года. Фонд "стремится поддерживать принципы Революции Достоинства (Майдана) и активно способствовать созданию безопасной, процветающей и демократической Украины", говорится на его сайте.

За первые несколько месяцев работы фонд собрал более 130 тыс. долларов для протестующих на Майдане, отчитывался он. В последующие годы сотрудники Razom for Ukraine собирали и отправляли гуманитарную помощь украинским центрам для беженцев, детским домам и другим "проверенным благотворительным организациям", организовывали образовательные мероприятия в США для украинских IT-специалистов, шоукейсы с участием украинских артистов, собирали деньги на медицинское оборудование и на поездку американских нейрохирургов в Украину для проведения операций на головном и спинном мозге для жителей страны.

В связи с информацией о том, что Ксению Хавану задержали за донат Razom for Ukraine, фонд выпустил заявление его учредительницы Доры Хомяк.

"Razom потрясен сообщениями о том, что российские власти арестовали человека за то, что он якобы сделал благотворительное пожертвование в нашу пользу сразу после начала вторжения России в Украину", — говорится в заявлении.

"Президент России Владимир Путин неоднократно показывал, что не ставит суверенные границы, наличие иностранного гражданства или международные договоры выше своих собственных интересов", — заявила Хомяк и обратилась к властям США с просьбой "продолжать делать все возможное, чтобы потребовать от Путина освободить всех несправедливо задержанных в России".

"Наша деятельность, которая соответствует нашей благотворительной цели и юридическим обязательствам как американской благотворительной организации, сосредоточена на гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий, образовании и пропаганде", — подчеркнула Хомяк.

На сайте фонда перечислены результаты его деятельности только до 2018 года включительно. После начала полномасштабной войны России с Украиной фонд, согласно информации в его инстаграме, собирал деньги на гуманитарные нужды украинцев — например, на продукты питания для мирного населения или протезы для тех, кто в результате войны лишился руки или ноги. Также фонд отчитывался о помощи украинским военным, но уточнял, что отправлял им средства тактической медицины.

24 февраля 2022 года, именно в этот день, по данным "Первого отдела", Ксения Хавана отправила пожертвование фонду, которое стало основанием для дела о госизмене против нее в России, Razom for Ukraine не публиковал никаких призывов делать им пожертвования — по крайней мере, на данный момент таких публикаций в эту дату в аккаунте фонда в инстаграме нет.

У себя в фейсбуке вечером 24 февраля 2022 года фонд опубликовал пост, в котором говорилось, что кампанию по сбору средств для Украины в этот день запустил проект по защите природы Plant a Tree. В своем посте Razom for Ukraine подтвердил, что деньги, собранные в ходе этой кампании, действительно идут на счет фонда. В посте в инстаграме с анонсом сбора, который запустил проект Plant a Tree, ничего не говорилось про сборы на украинскую армию и в целом никак не конкретизировалось, на что именно собираются деньги. "Помогите спасти жителей Украины", — говорилось в посте.

Кто такая Ксения Хавана?



На странице Ксении Хаваны во "ВКонтакте" указано, что она училась в Екатеринбурге в хореографическом лицее имени Сергея Дягилева и в 2013 году окончила Уральский федеральный университет. В ее анкете также указано, что она училась в Университете Мэриленда в Балтиморе, но не указано, в какие годы. В конце 2021 года она рассказала во "ВКонтакте", что получила американское гражданство.

Ссылаясь на инстаграм девушки, "Медиазона" пишет, что летом 2023 года та рассказала, что вышла замуж за американца — вероятно, после этого она сменила фамилию Карелина на Хавана. На данный момент доступ к ее страницам в фейсбуке и инстаграме ограничен.

По данным американских СМИ, Хавана училась в Университете Мэриленда в Балтиморе, а в последнее время жила в Лос-Анджелесе и работала в спа-салоне Ciel Spa при отеле в Беверли-Хиллз.

"Руководство и коллектив Ciel Spa опустошены сообщением о том, что наш любимый косметолог и друг Ксения Хавана была ошибочно обвинена и арестована и сейчас содержится в российской тюрьме", — приводит слова представительницы Ciel Spa Изабеллы Корец местное издание ABC7.

По словам Корец, Хавана прилетела в Россию, чтобы навестить свою семью — родителей, младшую сестру и 90-летнюю бабушку.

Корец рассказала журналистам, что Хавана проработала в спа-салоне восемь лет. По ее словам, коллеги узнали о ее аресте еще в январе, когда она не появилась на работе.

Изначально Хавана приехала в США по визе, которую получила в качестве балерины.

Журналисты Eyewitness News поговорили с американкой Элеонорой Среброски, которую издание называет бывшей свекровью Хаваны. В какой момент девушка развелась с мужем, неизвестно, на своих страницах в соцсетях она об этом не писала.

"Мой сын сказал мне, что пытался связаться с ней, но она не ответила. Его это не особо беспокоило, но теперь он понял, почему именно она не ответила", — рассказала Среброски.

Сейчас Госдепартамент США предостерегает американцев от посещения России и в качестве одного из рисков называет неправомерное задержание. По данным ABC7, ведомство уже запросило консульскую помощь в связи с арестом Хаваны.

Дела о госизмене в России



После начала российского вторжения в Украину в России стало расти количество уголовных дел о госизмене. Причем в первый год войны ФСБ, которая заводит дела по этой статье, еще не обвиняла россиян в госизмене за "финансовую помощь" ВСУ — по крайней мере, публично о таких делах в 2022 году не сообщалось.

Уже на четвертый день полномасштабной войны российская Генпрокуратура выпустила предупреждение, что финансовая помощь украинской армии подпадает под госизмену. После этого, как ранее рассказывала Би-би-си, ко многим россиянам, пожертвовавшим деньги украинским фондам, а также к их родственникам домой врывались сотрудники ФСБ, снимали их на видео, но ограничивались предупреждением.

ФСБ начала обвинять россиян в госизмене за финансовую помощь ВСУ в марте прошлого года. Первыми обвиняемыми стали 36-летняя Нина Слободчикова из Новосибирска и 23-летняя Тамара Паршина из Хабаровска. Обе девушки до ареста работали в IT-сфере. Би-би-си подробно рассказывала об их делах и о них самих в мае прошлого года.

Всего за прошлый год в российские суды поступило 63 уголовных дела по статье о госизмене, сообщал "Первый отдел". Всего в 2023 году ФСБ возбудила дела о госизмене, шпионаже и сотрудничестве с иностранными государствами против как минимум 101 человека. Издание "Сибирь.Реалии" (филиал "Радио Свободы", которое накануне в России признали нежелательной организации, а ранее — "иностранным агентом") сообщало, что таких дел за прошлый год возбудили не менее 148.

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