Дания и Украина подписали соглашение о долгосрочной поддержке Киева. В Копенгагене пообещали, что Украина может получить истребители F-16 уже летом.

В канун второй годовщины российского вооруженного вторжения в Украину Дания заверила Киев в долгосрочной поддержке. Скандинавская страна НАТО подписала соглашение, гарантирующее оказание военной помощи Украине на протяжении ближайших десяти лет, сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции в своей резиденции Мариенбург под Копенгагеном в четверг, 22 февраля.

По словам Фредериксен, Украина теперь может быть уверена в том, что Дания окажет ей поддержку. Датский премьер также отметила, что подписанное с Украиной соглашение зиждется на инициативе стран "большой семерки" (G7), которую на данный момент поддерживают 32 страны и Евросоюз. Аналогичные соглашения с Украиной уже подписали Германия, Франция и Великобритания.

15-й пакет помощи Украине

В ходе пресс-конференции Метте Фредериксен также сообщила о выделении Киеву нового пакета помощи на сумму в 1,7 млрд крон (почти 230 млн евро). В него в числе прочего входит финансирование для закупки 15 тысяч артиллерийских снарядов, которые Дания в ближайшее время безвозмездно передаст Украине вместе с Чехией.

Дания оказывала Украине военную помощь с самого начала российского вооруженного вторжения. В числе прочего она обещала Киеву и истребители F-16, но поставка этих самолетов, намеченная на начало текущего года, была отложена. На Мюнхенской конференции по безопасности в конце минувшей недели Фредериксен заверила Киев в том, что "наши F-16 скоро будут летать в Украине".

Министерство обороны в Копенгагене 22 февраля сообщило, что первые датские истребители поступят в Украину вероятно уже летом.

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