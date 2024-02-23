Многоэтажный жилой дом в испанском городе Валенсия охвачен сильным пожаром.

Пожар, справиться с которым пока не удается, возник в 14-этажном доме в районе Кампанар и перекинулся на соседнее здание.

Пожарные спасают людей с балконов, и, по сообщениям местных СМИ, другие люди могут оказаться в ловушке внутри.

По меньшей мере 14 человек, в том числе шесть пожарных и маленький ребенок, получили ранения.

Более 20 пожарных бригад борются с огнем, а людей призывают держаться подальше от этого района.

В здании 138 квартир, в которых проживали 450 человек, сообщает газета El Pais со ссылкой на управляющего зданием.

По сообщениям местных жителей, пожарные с помощью подъемных кранов спасли нескольких жильцов, в том числе семейную пару, живущую на седьмом этаже.

Одна из женщин рассказала телеканалу TVE, что видела, как пожарные пытались спасти подростка, застрявшего на втором этаже здания.

Причины возгорания пока неясны, но в стране уже звучат вопросы о материалах, использовавшихся при строительстве здания.

Эстер Пучадес, вице-президент Колледжа промышленных технических инженеров Валенсии, сообщила испанскому информационному агентству Efe, что ранее она уже осматривала здание. По ее словам, снаружи дом был отделан полиуретановым материалом, который больше не используется из-за опасений по поводу воспламеняемости.

Один человек, живущий на втором этаже здания, рассказал телеканалу La Sexta, что пламя быстро разрасталось после того, как пожар начался, предположительно, на четвертом этаже.

"Огонь распространился за 10 минут", — сказал он, добавив, что причиной распространения огня мог стать материал на фасаде здания.

По мнению инженера Давида Хигуэры, причиной быстрого распространения огня могла стать облицовка здания.

Алюминиевые пластины с пенопластовым утеплителем, покрывающие фасад, очень хорошо изолируют от жары и холода, но очень горючи, рассказал он изданию El País.

Пожарные были вызваны около 17:30 по местному времени. В районе был развернут полевой госпиталь, сообщает RTVE. По словам властей, люди, вынужденные покинуть свое жилище, будут размещены в гостиницах.

"Удручен ужасным пожаром в здании в Валенсии, — написал в соцсети X Премьер-министр Испании Педро Санчес. — Хочу выразить солидарность всем пострадавшим и признательность всем сотрудникам экстренных служб, которые работают на месте происшествия".

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