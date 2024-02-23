Foto: Māris Morkāns
Украина достигла с Международным валютным фондом (МВФ) соглашения на уровне персонала (SLA) о предоставлении Киеву 880 миллионов долларов в рамках утвержденного год назад третьего этапа пакета помощи общим объемом в 15,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении МВФ, опубликованном в ночь на пятницу, 23 февраля.

Соглашение, которое еще должно быть утверждено исполнительным советом валютного фонда, было достигнуто в ходе переговоров группы представителей МВФ с украинскими чиновниками, прошедших 17-22 февраля в Варшаве. В пресс-релизе фонда приводятся слова руководителя группы Гэвина Грея, который отметил высокие результаты, достигнутые властями Украины, несмотря на трудности, связанные с ведением войны.

"Власти выполнили все количественные критерии эффективности, кроме одного — небольшой недобор налоговых поступлений из-за блокады границ — и все четыре структурных показателя, которые должны были быть пересмотрены", — заявил Грей.

В марте 2023 года МВФ одобрил пакет финансовой помощи Украине в размере 15,6 млрд долларов (14,4 млрд евро). Эта программа является частью еще более крупного международного пакета помощи в объеме 115 млрд долларов (106 млрд евро), которые Украина должна получить в течение четырех лет.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit