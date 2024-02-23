Украина достигла с Международным валютным фондом (МВФ) соглашения на уровне персонала (SLA) о предоставлении Киеву 880 миллионов долларов в рамках утвержденного год назад третьего этапа пакета помощи общим объемом в 15,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении МВФ, опубликованном в ночь на пятницу, 23 февраля.

Соглашение, которое еще должно быть утверждено исполнительным советом валютного фонда, было достигнуто в ходе переговоров группы представителей МВФ с украинскими чиновниками, прошедших 17-22 февраля в Варшаве. В пресс-релизе фонда приводятся слова руководителя группы Гэвина Грея, который отметил высокие результаты, достигнутые властями Украины, несмотря на трудности, связанные с ведением войны.

"Власти выполнили все количественные критерии эффективности, кроме одного — небольшой недобор налоговых поступлений из-за блокады границ — и все четыре структурных показателя, которые должны были быть пересмотрены", — заявил Грей.

В марте 2023 года МВФ одобрил пакет финансовой помощи Украине в размере 15,6 млрд долларов (14,4 млрд евро). Эта программа является частью еще более крупного международного пакета помощи в объеме 115 млрд долларов (106 млрд евро), которые Украина должна получить в течение четырех лет.

The IMF staff and Ukrainian authorities have reached staff-level agreement on the third review of Ukraine’s EFF arrangement. The agreement, subject to approval by the IMF Executive Board, would give Ukraine access to about US$880 million: https://t.co/HuhJfrltEB pic.twitter.com/seku1nguvn — IMF (@IMFNews) February 23, 2024

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