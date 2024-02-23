В соцсетях начала распространяться фейковая аудиозапись от имени Людмилы Навальной — матери политика Алексея Навального, умершего 16 февраля в колонии "Полярный волк".

Внимание на это обратил основатель и главный редактор фактчекерского проекта "Проверено" Илья Бер, сообщает "Медуза".

Илья Бер считает, что аудиозапись создана с помощью нейросети. "При этом голос похож на голос Людмилы Навальной очень отдаленно, поскольку обучать нейросеть было толком не на чем", — отметил Бер. По его мнению, фейковая аудиозапись создана на основе видеозаписи, в которой Навальная требовала от президента РФ Владимира Путина выдать ей тело погибшего сына.

Первые публикации с фейковой аудиозаписью появились утром 22 февраля. Как пишет Бер, в 8:29 по московскому времени запись выложил телеграм-канал "Сигнал" с аудиторией 500 тысяч человек (не стоит путать с телеграм-каналом почтовой рассылки Signal — прим. "Медузы"). В сообщении канала утверждалось, что "в СМИ появилось обращение матери Алексея Навального к его жене". Запись в канале посмотрели больше 165 тысяч пользователей.

Илья Бер утверждает, что телеграм, распространивший запись, входит в "пропагандистскую сетку Кристины Потупчик, которая работает на деньги, получаемые АНО „Диалог" из бюджета России по линии администрации президента России".

В дальнейшем фейковую запись начали распространять каналы и паблики, поддерживающие российское вторжение в Украину, а также некоторые российские интернет-издания. Среди прочих фейк опубликовала российская пропагандистка Юлия Витязева. Пользователи сети обвиняют авторов публикаций в распространении фейков и травле Юлии Навальной.

Людмила и Юлия Навальные появление фейка пока не комментировали.

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