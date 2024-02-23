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В ответ на 13-й пакет санкций ЕС против России за вторжение в Украину МИД РФ объявил о запрете на въезд в страну для ряда представителей Евросоюза, чиновников ОБСЕ и ПАСЕ, но не назвал их фамилии.

Министерство иностранных дел РФ объявило об ответных мерах на 13-й пакет санкций Евросоюза за военную агрессию России против Украины. Российский МИД "существенно расширил" список представителей европейских организаций, которым запрещен въезд в страну, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства в пятницу, 23 февраля.

"Речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза", которые участвуют в оказании помощи Украине, "представителях евроструктур", выступающих за санкции против России и конфискацию российских госактивов на территории Евросоюза, сказано в пресс-релизе.

В заявлении упоминаются, в частности, "представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ". Однако МИД России не называет конкретных имен и число лиц, добавленных в так называемый стоп-лист.

13-й пакет санкций ЕС против России

Ранее в этот день Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им. Еврокомиссия назвала этот пакет беспрецедентным в связи с количеством новых имен, внесенных в санкционный список. Теперь в него входит уже более 2000 физических и юридических лиц.

Евросоюз расширил также список запрещенных к экспорту в РФ товаров, добавив в него компоненты для разработки и производства беспилотников, и ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые способствуют укреплению российского промышленного потенциала, сообщается на сайте Совета ЕС. Еврокомиссия уточняет, что это электронные трансформаторы, статические преобразователи и индукторы, а кроме того - алюминиевые конденсаторы для военного применения.

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