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Несмотря на многочисленную критику, план правительства по частичной легализации каннабиса в ФРГ будет реализован.

Бундестаг ФРГ проголосовал за законопроект о частичной легализации каннабиса на территории страны в пятницу, 23 февраля. С 1 апреля 2024 года совершеннолетним лицам, находящимся в Германии, будет разрешено выращивать до трех растений каннабиса у себя дома, а также хранить там до 50 граммов вещества для личного употребления. В общественных местах взрослым будет разрешено иметь при себе до 25 граммов каннабиса.

Кроме того, с 1 июля того же года станет возможным создание специальных некоммерческих клубов для культивирования каннабиса численностью до пятисот человек. Члены клубов будут коллективно выращивать каннабис и поставлять друг другу для личного потребления не более 50 граммов "травы" в месяц на человека.

Отмечается, что с принятием закона предыдущие судимости за хранение до 25 граммов каннабиса или культивирование максимум трех растений для личного пользования, должны быть исключены из Федерального реестра судимостей.

Какие в законе будут ограничения

Публичное употребление каннабиса по-прежнему будет запрещено в школах, спортивных учреждениях и в радиусе 100 метров от них. В пешеходных зонах курение будет запрещено до 20:00. Все несовершеннолетние, пойманные с веществом при себе, должны будут участвовать в программах антинаркотической профилактики.

Закон будет направлен на борьбу с черным рынком

По словам министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, новый закон позволит добиться "значительного сокращения черного рынка, лучшей защиты детей и молодежи и более безопасного продукта для пожилых потребителей".

По его словам, нынешняя наркополитика немецких властей потерпела неудачу, поскольку "потребителей, в том числе молодежи, становится все больше".

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