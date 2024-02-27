Власти Германии обвиняют Даниэлу Клетте и двух других членов террористической группировки "Фракция Красной армии" в покушении на убийство и серии серьезных ограблений в период с 1999 по 2016 год.

В Берлине задержали бывшую участницу немецкой леворадикальной террористической группировки "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion, RAF) Даниэлу Клетте. Об этом сообщила прокуратура города Ферден в федеральной земле Нижняя Саксония во вторник, 27 февраля.

По словам прокурора Корая Фройденберга, которого цитирует агентство AFP, 65-летняя женщина была взята под стражу в понедельник. Более подробной информации об обстоятельствах ее задержания не приводится.

Как рассказал сосед Клетте агентству dpa, бывшая террористка RAF жила в берлинском районе Кройцберге под именем Клаудия. Чтобы заработать на жизнь, она давала частные уроки математики.

Обвинения бывшим террористам RAF

Власти Германии обвиняют Клетте и двух ее соратников — Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба — в покушении на убийство и серии серьезных ограблений в период с 1999 по 2016 год. Бывших террористов разыскивают на протяжении нескольких десятилетий.

Клетте, Гарвег и Штауб принадлежали к третьему поколению террористов RAF, отмечает dpa. На счету "Фракции Красной армии", около тридцати лет действовавшей в Германии, — убийство более 30 человек и ранение еще не менее 200 человек. Группировка просуществовала до 1998 года, когда официально объявила о своем роспуске.

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