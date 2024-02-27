Сотрудники Госполиции задержали в Огре двух юношей, подозреваемых в ограблении сверстника.

По данным пресс-центра Госполиции, вечером 19 февраля на пульт дежурного поступила информация об ограблении в Огре: заявитель сообщил, что на него напали вооруженные грабители, которые пригрозили предметом, похожим на пистолет, после чего отобрали мобильный телефон и 335 евро.

Потерпевший рассказал, что собирался приобрести пневматическое оружие. В приложении Whatsapp он договорился с потенциальными продавцами о месте встречи. Когда 17-летний юноша приехал в назначенное место, сразу же посл сделки его привязали к стене и ограбили.

По факту ограбления был начат уголовный процесс. 22 февраля полиция задержала подозреваемых 2022 г.р. Один из них оставлен под стражей, а ко второму применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Найденные в ходе обыска похищенные вещи возвращены потерпевшему.

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