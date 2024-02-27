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Департамент миграции Литвы в этом году планирует проверить больше 18 000 беларусов, которые поселились в стране до введенных в 2022 году ограничений и проверок. По словам главы департамента Эвелины Гудзинскайте, эти люди должны будут заполнить вопросник, который сейчас заполняют приезжающие в Литву белорусы.

"Мы займемся проверкой всех беларусов, которые получили вид на жительство в Литве по работе до того, как начали использовать вопросник. В Литве таких беларусов около 18 000, до 20 000", — сказала Гудзинскайте. По ее словам, если появится негативная информация о человеке, то департамент будет обращаться в Департамент госбезопасности (ДГБ). Дальнейшие действия будут зависеть от выводов ДГБ.

"Незаполнение вопросника будет расцениваться не в пользу лица. Ответы также будут оценены. Если в ответах будет найдена отрицательная информация, будем консультироваться с ДГБ. Если ДГБ укажет, что человек представляет угрозу нацбезопасности, то такого человека лишат вида на жительство", — заметила Гудзинскайте.

С ноября 2022 года въезжающие в Литву россияне и беларусы должны заполнять специальный вопросник и выразить свое отношение к войне России в Украине. После появления этого вопросника 2041 гражданина этих стран признали угрозой нацбезопасности Литвы (1644 беларусов, 397 россиян).

В этом году политики Литвы говорят об ужесточении правил въезда в Литву для граждан Беларуси и России. Глава парламентского комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас предлагает лишать вида на жительство граждан этих стран, если они регулярно ездят на родину (в Беларусь или Россию).

Напомним, что в начале февраля парламент Литвы в первом чтении одобрил поправки к закону, согласно которым на год предлагается продлить действие национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси и ужесточить проверку при въезде беларусов в Литву. Как и прежде в силе остается ограничение выдачи виз для россиян и беларусов.

Есть исключения для тех лиц, которые являются супругами граждан Литвы или других стран ЕС, членами экипажей, осуществляющих международные перевозки. Ограничения не коснутся лиц, приезжающих в Литву по гуманитарным причинам.

Если парламент примет эти поправки, они вступят в силу и будут действовать до 2 мая 2025 года.

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