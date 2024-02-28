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Истребители Германии и Франции осуществили сопровождение российского самолета-разведчика Ил-20 в воздушном пространстве над Балтикой.

Как сообщили во вторник, 27 февраля, ВВС ФРГ в соцсети Х, немецкие истребители Eurofighter были подняты в воздух по тревоге с базы в Лааге в федеральной земле Мекленбург — Восточная Померания после того, как к востоку от Хельсинки был замечен российский самолет-разведчик Ил-20М, передвигавшийся "без плана полета".

Как уточняется в сообщении, это случилось 26 февраля, и после установления визуального контакта операция "была прекращена без каких-либо инцидентов".

Позже в микроблоге Х французской армии было опубликовано видео, на котором можно разглядеть российский самолет-разведчик и сопровождающий его истребитель.

Уточняется, что французские боевые самолеты Mirage 2000-5 были подняты в воздух по тревоге для перехвата российского Ил-20 у побережья Эстонии с целью "защиты воздушного пространства наших балтийских союзников", однако не уточняется, когда это случилось и идет ли речь о том же самом самолете.

Миссия НАТО по воздушной защите стран Балтии

У стран Балтии Эстонии, Латвии и Литвы нет собственной боевой авиации, поэтому безопасность их воздушного пространства с 2004 года обеспечивают силы НАТО в рамках миссии Baltic Air Policing на основе четырехмесячной ротации. С этой целью союзники по альянсу по очереди перебрасывают в страны Балтии свои самолеты и персонал.

Истребители поднимаются в небо в случае, если чужие самолеты не соблюдают правила полетов или не выходят на связь с авиадиспетчерами. Как заявляли в альянсе, "самолеты быстрого реагирования НАТО готовы взлететь в течение нескольких минут, чтобы перехватить любой самолет, который может угрожать воздушному пространству союзников". Воздушное патрулирование НАТО было дополнительно усилено после российского вторжения в Украину.

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