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Проведенное сточных водах в Таллине и Тарту исследование на предмет остатков наркотиков под руководством Института развития здоровья (TAI) указывает на рост потребления наркотиков.

В октябре 2023 года анализы сточных вод на наличие остатков наркотиков в Таллине и Тарту показали рост употребления каннабиса и кокаина в обоих исследуемых городах, а также рост употребления амфетамина в Тарту. В Таллине концентрация амфетамина в сточных водах остается стабильной на протяжении многих лет. В обоих городах в последние годы снизилась концентрация метамфетамина и МДМА (экстази).

Если в 2022 году среднее количество продуктов конопли (THC-COOH) в сточных водах на 1000 жителей составляло в Таллине 8639 мг, то в 2023 году оно было уже 9915 мг, в Тарту — 4278 мг в 2021 году и 5492 мг в 2023 году. Согласно анализам сточных вод, в Таллине за сутки употребляют в среднем 38 064 дозы каннабиса, а в Тарту — 4 390.

Среднее содержание остатков употребления кокаина на 1000 жителей Таллина в 2023 году было на 40% выше, чем в 2022 году (464 мг против 650 мг). В Тарту по сравнению с 2021 годом употребление кокаина выросло в 2,6 раза (157 мг против 410 мг). Показатель употребления кокаина был самым высоким и в Таллине, и в Тарту в субботу по сравнению с воскресеньем (07-08.10), когда количество потребляемого кокаина на 1000 жителей в день составляло в Таллине 1320 мг (всего 6336 доз) и 814 мг в Тарту (810 доз).

В последние годы исследований концентрация МДМА в сточных водах была относительно низкой. Исследования последних двух лет показали, что среднесуточное потребление на 1000 жителей составляет 40 мг. И в Таллине, и в Тарту концентрация МДМА в сточных водах была самой высокой в ​​субботу по сравнению с воскресеньем (07-08.10), в будние дни потребление МДМА составляло менее одной дозы на 1000 жителей. Это относится к использованию МДМА в основном в целях развлечения.

Концентрация амфетамина в сточных водах Таллина в последние годы оставалась стабильной и составляла в среднем 350 мг на 1000 жителей в день. В Тарту по сравнению с 2021 годом выросло употребление амфетамина (в среднем 339 мг на 1000 жителей в день против 250 мг).

Исследования сточных вод предыдущих лет показали растущую тенденцию употребления наркотиков по выходным в крупных исследуемых городах. Результаты анализа Таллина в 2023 году также могут показать тенденцию к росту употребления "наркотиков развлечений" (амфетамин, МДМА, кокаин), принимаемых обычно в выходные дни.

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