Съезд народных депутатов всех уровней самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики обратился к Федеральному Собранию с просьбой о помощи в условиях "экономической блокады" со стороны Молдовы, сообщает "Медиазона".

По версии депутатов, Молдова "фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета". Делегаты съезда утверждают, что Кишинев блокирует поставки лекарств и медоборудования, "уклоняется от политического диалога" с властями самопровозглашенной республики, а также создает "предпосылки для уголовного буквально каждого гражданина Приднестровья".

В чем именно должна заключаться помощь России на съезде не уточнили. При этом депутаты отмечают, что в регионе проживают более 220 тысяч российских граждан, а Москва "участвует в миротворческой миссии на Днестре и является гарантом и посредником в переговорном процессе".

Инициатором обращения стал глава самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский. Выступая перед делегатами съезда, он говорил, что "против Приднестровья [властями Молдовы] применяется политика геноцида". Среди его признаков он выделил "экономическое удушение, физическое уничтожение части народа, отказ в правовой защите, попытку насильственного насаждения [румынского] языка".

Резолюцию также направили в ООН, межпарламентскую ассамблею СНГ, Европарламент, Комитет Красного креста и генеральному секретарю ООН.

Последний такой съезд депутатов всех уровней в Приднестровье прошел в марте 2006 года после "референдума", на котором 97% жителей региона высказались за его независимость с перспективой присоединения к России.

В начале 2024 года власти Молдовы ввели таможенные пошлины на ввозимую в Приднестровье продукцию. Отношения между Кишиневом и столицей самопровозглашенной республики Тирасполем обострились в 2020 году, когда главой Молдовы была избрана проевропейски ориентированная Майя Санду.

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