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Запуск крылатых ракет Storm Shadow и процесс выбора целей является делом ВСУ, заявил представитель министерства обороны Великобритании.

Британское правительство в среду, 28 февраля, опровергло заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца, согласно которому Лондон принимает непосредственное участие в использовании в Украине поставляемых им ракет.

Запуск крылатых ракет Storm Shadow и процесс выбора целей является делом ВСУ, заявил представитель министерства обороны Великобритании. Он подчеркнул важность этих ракетных систем для обороны Украины. По его словам, их применение играет "фундаментальную роль" в обороне украинской территории и изменило стратегическую ситуацию в ходе войны.

26 февраля на встрече с журналистами немецкого информационного агентства dpa федеральный канцлер в ответ на вопрос, опасается ли он вовлечения Германии в войну в случае поставок Украине ракет TAURUS ответил: "Это очень дальнобойное оружие, и то, что делают британцы и французы по наведению на цель и сопровождению, делать из Германии невозможно, — ответил канцлер. — Недопустимо, чтобы немецкие солдаты, в каком бы месте и где бы они ни находились, имели отношение к целям, которые может поражать эта система… В том числе и в Германии".

Отличие от Великобритании и Франции Шольц объяснил так: "То, что делают другие страны, имеющие иные традиции и иные конституционные органы, это нечто, что мы таким же образом делать не можем".

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