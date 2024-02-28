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Департамент миграции сообщает, что в социальных сетях пишут, будто живущим в стране иностранцам звонят и сообщают о грозящей депортации из Литвы.

"Департамент миграции предупреждает, что это работа мошенников, представители ДМ никому не звонят и о депортации не информируют. Всю информацию ДМ рассылает с помощью электронных сообщений в системе MIGRIS", — сказано в пресс-релизе ДМ.

Сообщается, что иностранцам звонят мошенники, которые называют себя работниками ДМ, и говорят, что человека признали "угрозой нацбезопасности Литвы", "ему грозит депортация", "иммигранты должны покинуть Литву, но перед этим явиться в вильнюсское отделение ДМ" и т.д. ДМ отмечает, что это ложные сообщения.

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