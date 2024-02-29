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При выполнении боевого задания в столкновении с российскими военными погибли военнослужащие украинского 73-го морского центра специальных операций, сообщили Силы специальный операций (ССО) ВСУ.

«Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания воины приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю», — говорится в сообщении. Подробности задания и где его выполняли военные ВСУ не уточняются. Сколько человек погибло, не сообщается.

Чиновники аннексированной РФ Херсонской области и пропагандисткие российские издания сообщили, что группа украинских диверсантов пыталась высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области.

Председатель местного пророссийского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что речь идет о группе 73-го морского центра ВМС Украины, которая была практически полностью «уничтожена» российскими военными.

Прокремлевский телеграм-канал Mash сообщил, что украинские военные пытались высадиться на Тендровской косе на пяти лодках. В результате боя военные РФ подбили четыре лодки, пятой удалось уплыть. Как утверждается, погибли не менее 20 украинских военнослужащих, один был ранен и попал в плен. Российские военные, пишет Mash, захватили несколько винтовок, пулеметов и гранатометов, в том числе производства США и Германии.

Украинское издание «Страна» отметило, что 28 февраля в соцсетях украинских военных появились сообщения о «черном дне для ССО». В комментариях военные задавались вопросом о целесообразности операции на Тендровской косе, которая находится в глубоком тылу войск РФ.

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