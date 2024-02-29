Верхняя палата парламента Франции, Сенат, подавляющим большинством голосов проголосовала за закрепление в конституции страны права женщин на аборт.

Предложение, одобренное ранее нижней палатой, Национальным собранием, было поддержано 267 голосами против 50 в среду.

Аборты легальны во Франции с 1974 года, но в последнее время звучало все больше требований о том, чтобы закрепить это право законодательно.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил на понедельник специальное повторное голосование, в ходе которого обе палаты французского парламента соберутся вместе в Версале.

Если на совместной сессии французские законодатели одобрят конституционную поправку большинством не менее трех пятых голосов, выносить ее на референдум будет не нужно.

Опрос общественного мнения, проведенный Ifop в ноябре 2022 года, когда Национальная ассамблея голосовала по этому закону, показал, что 86% опрошенных поддержали поправку.

Ни одна из основных политических партий страны не ставит под сомнение право женщин на аборт, но формулировка, использованная в поправке, была пересмотрена после голосования 2022 года, когда Национальное собрание одобрило «право» на аборт.

В прошлом месяце оно вновь проголосовало за «свободу абортов» после того, как правительство Макрона призвало внести поправки в статью 34 конституции, чтобы указать на «гарантированную женщинам свободу женщин прибегать к аборту».

Именно эта новая формулировка «гарантированной свободы» была одобрена Сенатом в среду.

В комментарии в соцсети X президент Макрон написал, что он намерен сделать свободу женщин прибегать к прерыванию беременности «необратимой», включив ее в конституцию.

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, комментируя итоги голосования, заявил, что его страна близка к «историческому дню», когда она станет «первой страной в мире, которая защитит в своей конституции свободу женщин» решать, что происходит с их телом.

В беседе с агентством AFP несколько консервативных сенаторов заявили, что на них оказывалось давление, чтобы они одобрили поправку.

«Если я проголосую против, мои дочери больше не приедут на Рождество», — сказала одна из женщин, попросившая не называть ее имени.

В США дебаты об абортах не утихают с тех пор, как в июне 2022 года Верховный суд отменил общенациональное право на прерывание беременности.

Штаты США, в которых у власти находятся республиканцы, активно проводят в жизнь законопроекты, ограничивающие доступ к абортам. Демократы традиционно выступают против подобных ограничений.

По состоянию на прошлый месяц в 21 из 50 штатов страны действовал полный или частичный запрет на аборты, причем некоторые из них предусматривали суровые наказания для врачей и других лиц, оказывающих помощь в проведении процедуры, включая тюремное заключение, крупные штрафы и потерю медицинских лицензий.

Конституционный суд Польши ввел почти полный запрет на аборты в этой стране в 2020 году. Теперь он разрешен только в случаях изнасилования или инцеста, а также если беременность угрожает здоровью или жизни матери.

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