Силы специальных операций (ССО) ВСУ сообщили о гибели военнослужащих 73-го морского центра специальных операций в ночь на четверг. Z-каналы утверждают, что погибшие пытались десантироваться на Тендровской косе в Херсонской области.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, бойцы погибли, «обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи». Подробностей в ВСУ не раскрыли, официальных данных о числе погибших нет.

Тендровская коса — длинный узкий остров в Черном море рядом с побережьем Херсонской области. Российские военные издания пишут, что в случае захвата косы ВСУ смогли бы наносить удары по оккупированной части Херсонской области (длина острова — около 65 км) и северо-западной части аннексированного Крыма.

На косе находится маяк, построенный почти 200 лет назад. Остров с февраля 2022 находится под российской оккупацией.

Что говорят в России

Российское Минобороны объявило об отражении атаки украинской диверсионной группы сил спецопераций ВМС Украины, попытавшейся высадиться в районе Тендровской косы в Херсонской области на пяти лодках.

«В результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен», — утверждает Минобороны.

Российские провоенные телеграм-каналы писали, что украинские военные предприняли попытку высадки на острове Тендровская коса в Черном море, в оккупированной части Херсонской области, и распространяли фотографии украинской лодки у берега косы, на которой якобы находились убитые украинские военные.

Телеграм-канал «Рыбарь» (более 1 млн подписчиков) написал, что в найденной у берега лодке были обнаружены четыре тела спецназовца и один раненый военный. Последнего взяли в плен и допросили, установив принадлежность десантных групп 73-му морскому центру ССО.

Другой российский провоенный телеграм-канал, «Канал специального назначения» (104 тыс. подписчиков), сообщил, что в ходе боя погибли по меньшей мере шесть бойцов ССО, а всего могло быть убиты до 15 украинских бойцов.

Российские оккупационные власти Херсонской области объяснили неудачную операцию ССО Украины «пиаром» и желанием снять «постановочное видео» на оккупированной территории.

Что говорят украинские военные

Командование сил специальных операций ВСУ изложило свою версию событий. По его словам, часть украинских спецназовцев смогла выполнить «спецзадачу», но при уходе вступила в бой с российским противником.

«Обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи, воины приняли свое последнее сражение, навечно оставшись в строю», — сказано в заявлении.

«Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника — это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом».

При этом командование ССО не сообщило, сколько украинских военных погибло во время операции.

73-го морской центр имени кошевого атамана Антона Головатого — это военная часть Сил спецопераций ВСУ, дислоцирующаяся в Очакове (Николаевская область). Бойцы этого центра занимаются диверсионными операциями, проведением разведывательных мероприятий, захватом судов и береговых построек.

Именно это подразделение занималось операциями по защите побережья Николаевской области, а также освобождением острова Змеиный в Черном море.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!