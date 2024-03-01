Политик скончался 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе. Трагическая новость встретила широкий отклик по всему миру. Сторонники Алексея Навального считают, что его убили.

В Москве на пути от станции метро "Марьино" до церкви иконы Божьей матери "Утоли моя печали", где будут отпевать Алексея Навального, выстроили коридор из металлических ограждений, пишет интернет-издание "Медиазона". У храма находятся полицейские автомобили и автозаки, уточняет корреспондент. По его словам, ограждения установлены и на Братеевском мосту, а силовики проверяют документы и личные вещи прохожих.

В окрестностях церкви иконы Божьей матери "Утоли моя печали" в московском районе Марьино начались перебои с мобильным интернетом, передает корреспондент "Медиазоны". По его словам, "Яндекс. Карты" не работают, а на отправку сообщений в мессенджере Telegram уходит несколько минут. Журналисты The Insider накануне сообщали, что около храма установили антенну. Установщик пояснил, что "это связь … для специальных служб".

Между тем у церкви находится уже не менее 40 автомобилей полиции, уточняет интернет-издание Sota. Марьинский бульвар перекрыт, пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Новость будет дополняться

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