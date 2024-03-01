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Политик скончался 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе. Трагическая новость встретила широкий отклик по всему миру. Сторонники Алексея Навального считают, что его убили.

У храма в Марьино собрались сотни человек, пишет "ОВД-Инфо". Здание огорожено металлическими барьерами, люди выстроились вдоль них, поясняет "Медиазона". По словам ее корреспондента, полиция ведет себя спокойно и не препятствует журналистам. А в парке у Борисовского кладбища дежурит конная полиция, отмечает Sota.

В Москве на пути от станции метро "Марьино" до церкви иконы Божьей матери "Утоли моя печали", где будут отпевать Алексея Навального, выстроили коридор из металлических ограждений, пишет интернет-издание "Медиазона". У храма находятся полицейские автомобили и автозаки, уточняет корреспондент. По его словам, ограждения установлены и на Братеевском мосту, а силовики проверяют документы и личные вещи прохожих.

В окрестностях церкви иконы Божьей матери "Утоли моя печали" в московском районе Марьино начались перебои с мобильным интернетом, передает корреспондент "Медиазоны". По его словам, "Яндекс. Карты" не работают, а на отправку сообщений в мессенджере Telegram уходит несколько минут. Журналисты The Insider накануне сообщали, что около храма установили антенну. Установщик пояснил, что "это связь … для специальных служб".

Между тем у церкви находится уже не менее 40 автомобилей полиции, уточняет интернет-издание Sota. Марьинский бульвар перекрыт, пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Сотрудники полиции и автозаки стянуты к Пушкинской площади в Москве, пишет Sota. На одной из центральных столичных площадей, которая неоднократно становилась местом протестных акций, установлены металлические ограждения.

В интернете проходит акция символического зажжения свечей в память о политике. Пользователям предлагают присоединиться, нажав кнопку "Зажечь свечу" на веб-странице акции. На момент публикации к ней присоединились более 390 тысяч человек.

Российские политики Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, не допущенные к участию в выборах президента РФ, придут проститься с Алексеем Навальным, пишет интернет-издание "Агентство".

"Достаточно сложно объяснить причины, по которым я считаю важным участвовать в прощании с Навальным, и не попасть под статью. Многие мои коллеги-депутаты и активисты были знакомы с Алексеем. Он — важный человек в истории российской политики", — отметила Дунцова. В свою очередь Надеждин посчитал этот шаг необходимым, поскольку знал оппозиционера и когда-то работал вместе с Навальным.

Посол Германии в России Александер Ламбсдорфф намерен посетить похороны Навального, пишет издание Bild. Официальный Берлин пока не комментировал эту информацию. Несколькими днями ранее немецкий дипломат побывал на Большом Москворецком мосту в годовщину убийства Бориса Немцова.

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