Тела военнопленных, якобы погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января, Россия готова передать Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Россия готова передать Украине тела людей, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила агентству "РИА Новости" в пятницу, 1 марта. "Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется… Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", — цитирует агентство российскую чиновницу.

По словам Москальковой, по делу о крушении самолета она находится в контакте с уполномоченным Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Москалькова также заявила, что украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел, а у России есть "подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности".

Падение Ил-76: в ГУР подтвердили переговоры с РФ

"Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76. Работа в этом направлении ведется", — сообщил после заявления Москальковой в комментарии агентству "Укринформ" представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

Ранее Юсов отмечал, что РФ не дает согласия на проведение международного расследования авиакатастрофы самолета Ил-76. В начале февраля он также заявлял, что Киев неоднократно обращался к Москве по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению российских властей, погибли при крушении военно-транспортного самолета. По его словам, сторона РФ на эти обращения не реагировала.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию "Бабель" 9 февраля утверждал, что на борту Ил-76 не было украинских военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины расследовать обстоятельства падения самолета, а ГУР — выяснить судьбу всех пленных. Зеленский также заявлял, что Киев будет настаивать на международном расследовании инцидента.

СКР сообщал об останках 74 человек

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Белгородской области, в окрестностях села Яблоново. Ранее Следственный комитет России (СКР) заявил, что идентифицировал останки всех погибших при крушении. Всего в районе места падения самолета было обнаружено более 670 фрагментов тел, а также частично сохранившиеся личные документы, рассказали в ведомстве. Экспертиза якобы показала, что найденные останки принадлежали шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, утверждает российское следствие.

СКР, ссылаясь на результаты экспертизы, заявляет, что самолет был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot. Об этом же, но со ссылкой на неназванных американских чиновников, сообщила и газета The New York Times. В то же время вопрос о том, находились ли на борту украинские военнопленные, остался непроясненным, отмечало издание.

Американские власти не подтвердили личности пассажиров, но и не исключили, что по крайней мере некоторые из них могли быть украинскими военнопленными. При этом американские и украинские официальные лица отмечают, что РФ могла преувеличить число погибших. В ГУР Украины подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, однако отметили, что у них нет данных о присутствии на борту военнослужащих ВСУ.

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