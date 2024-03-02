В субботу утром российские военные нанесли удар по Одессе при помощи беспилотников, в результате чего был частично разрушен многоэтажный жилой дом. По данным местных властей, погибли по меньшей мере пять человек, в том числе трехлетний ребенок. Разбор завалов продолжается.

Вначале местные органы власти сообщили, что погибшему ребенку было три месяца, однако затем одесская полиция уточнила, что ему было три года.

Около 15:00 по местному времени украинская служба по чрезвычайным ситуациям написала, что из-под завалов извлечено тело пятого погибшего.

"Всего погибло пять человек, из них один ребенок, пострадали восемь человек, из которых один ребенок. Спасено пять человек", — пишут спасатели.

Ранее спасатели опубликовали в своем телеграм-канале снимки, на которых видно тело младенца под обломками. "Фотографии, которые разрывают сердце на куски", — сказано в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов написал, что в числе погибших был также один молодой человек.

"Густонаселенный район. Здесь просто ужас. На месте работают спасатели, муниципальные и аварийные службы. Ведутся разборы завалов", — сообщил мэр. — Также повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления".

В числе восьми пострадавших был трехлетний мальчик, получивший легкие травмы; беременная женщина, которая находится в состоянии средней степени тяжести, и 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, пишет местная власть.

О том, сколько человек находятся под завалами, официальных данных пока нет. Ранее Одесская областная прокуратура сообщила, что без вести пропавшими считаются шесть жителей дома, однако это было еще до того, как появились сведения об обнаруженном теле ребенка.

Администрация Одесской области объявила воскресенье 3 марта днем траура по погибшим в результате российского удара.

"Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких", — написал в своем телеграм-канале глава обладминистрации Олег Кипер.

Несколько человек удалось спасти. По меньшей мере один человек был обнаружен под завалами живым. Из видеозаписи спасателей можно сделать вывод, что мужчина мог быть пьяным; в областной администрации допускают, что во время удара он мог быть в подвале дома.

Поисковая операция и разбор завалов продолжается.

Российская сторона пока не давала комментариев в связи с ударом по Одессе.

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