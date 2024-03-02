На отпевание и похороны политика Алексея Навального пришли не менее 16,5 тысячи человек, следует из подсчетов проекта "Белый счетчик".

Исследователи подсчитали, сколько людей прошли пешком по Братеевскому мосту с 15:05 до 16:30 1 марта. Его пересекла значительная часть тех, кто пошел пешком от храма "Утоли моя печали" в районе Марьино, где проходило отпевание, до Борисовского кладбища.

"Оценка в 16,5 тысячи — лишь часть тех участников прощания, кто пошел пешком через мост от Храма к месту захоронения, и сама по себе не позволяет оценить общее количество участников", — отмечают в организации. Там добавляют, что этот частичный подсчет не учитывает немалую часть людей, которые после стояния у храма пошли в метро.

В это число могли попасть случайные прохожие, однако пеший поток через этот мост в обычное время минимален, подчеркивают исследователи.

Через день после похорон Алексея Навального на Борисовском кладбище к нему на могилу продолжали идти люди. Они несли цветы и записки.

По словам очевидцев, там даже образовалась небольшая очередь, но лозунги уже никто не скандировал.

"Это была молчаливая процессия", — рассказал один из них.

"Проходим, могила находится за крестом", повторяли пропускавшие людей охранники — среди них были полицейские и человек в штатском.

После того как кладбище в 17 часов закрыли, металлоискатели и ограждения на подходе к воротам разобрали, погрузили в грузовик и увезли. Но люди привязывали цветы к решетке или бросали их из-за решетки на могилу — она рядом с воротами и утопает в цветах, рассказал собеседник Би-би-си.

Многие долго стояли у решетки за оградой кладбища, кто-то плакал, девушка читала молитвы, говорит он. Поток людей не прекращался.

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