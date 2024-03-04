Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия расследует "очень серьезную утечку" информации. Накануне российская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала аудиозапись, на которой, как утверждается, генерал и несколько офицеров Военно-воздушных сил Германии обсуждают параметры использования ракет Taurus, в том числе для ударов по Крымскому мосту.

"То, о чем сообщается, это очень серьезный вопрос, и именно поэтому сейчас идет очень тщательное, очень интенсивное и быстрое расследование", — заявил в субботу канцлер.

Позже представительница Министерства обороны Германии подтвердила, что секретное совещание военного руководства страны, информация о содержании которого просочилась в соцсети, действительно подверглось прослушке.

"По нашим оценкам, совещание в ВВС было подслушано. Пока что мы не можем сказать с уверенностью, были ли внесены изменения в аудиозапись и расшифрованную версию, которые циркулируют в соцсетях", — заявила она журналистам, передает AFP.

Издания Spiegel и Bild ранее писали, что аудиозапись, вероятно, подлинная.

В воскресенье министр обороны Германии Борис Писториус назвал публикацию этой аудиозаписи частью российской "информационной войны" и "гибридной дезинформации".

"Произошедшее — это гораздо больше, чем просто перехват и публикация разговора. Это часть информационной войны, которую ведет Путин", — цитирует Писториуса агентство Reuters.

"Это гибридная дезинформационная атака. Речь идет о попытке разделить, о попытке подорвать наше единство", — заявил министр обороны Германии.

Что сказано в расшифровке



По утверждению Симоньян, речь идет о разговоре, который произошел 19 февраля. В нем, согласно сведениям пропагандистки, принимал участие "начальник отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера" и сотрудники "центра воздушных операций космического командования" немецкой армии.

Судя по расшифровке на русском языке, которую публикует Симоньян, один из собеседников говорит, что министр обороны Германии Борис Писториус "намерен тщательно проработать вопрос поставок ракет Taurus на Украину", и добавляет: "Никто не знает, почему федеральный канцлер блокирует эти поставки".

Шольц ранее неоднократно выступал против возможной передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, заявляя, что это может втянуть страну в войну с Россией.

29 февраля он заявил, что не хочет поставлять Украине ракеты Taurus, поскольку дальность их действия позволяет поразить цели в Москве. "Радиус действия Taurus составляет 500 км, и если его неправильно использовать, он может достичь определенных целей где-нибудь в Москве", — сказал канцлер.

Во время разговора собеседники подробно обсуждают различные технические аспекты возможных поставок ракет Taurus Украине — от способа их установки на самолеты до обучения военного персонала и способов поставки.

При этом они выражают мнение, что если решение о поставках будет принято, они могут быть применены не ранее, чем через восемь месяцев.

Судя по записи, участники также говорят о возможных целях, которые могли бы поразить ракеты. "Есть две интересные цели — мост на востоке и склады боеприпасов, которые находятся выше, — заявляет один из немецких военных, вероятно, имея в виду Керченский мост. — Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить". При этом участники беседы говорят: "Мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет".

Однако главные вопросы участников разговора вызывает вопрос о том, каким образом назначать цели для ударов и как избежать прямого участия в этом процессе германских военных. "Нам нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта", — говорит один из офицеров.

В четверг Шольц дал понять, что другие страны, поставляющие Украине оружие, обеспечивают определенные условия его применения. А для Германии такой подход означал бы участие немецких военных в запусках ракет, сказал Шольц. "В нашем случае это означает, что нам пришлось бы принимать участие, чтобы этого добиться. А я думаю, что это исключено", — заявил канцлер.

Как передает ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров вы субботу назвал публикацию разговора "кричащим саморазоблачением".

"Мы в последнее время стали свидетелями фактов, которые вскрылись о противостоянии канцлера Шольца с Бундесвером, о каких-то хитрых замыслах Бундесвера, которые стали явными из-за опубликования этой аудиозаписи. Это кричащее саморазоблачение", — сказал Лавров (цитата по агентству ТАСС).

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