В Самарской области поврежден железнодорожный мост через Чапаевку, сообщат телеграм-каналы Baza и Mash. Местное издание 63.ru пишет, что на перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв, отмечает Meduza.io.

По данным телеграм-канала "112", повреждены металлоконструкции и ограждения моста. Бетонная опора, предварительно, не повреждена, отмечает Baza. Место, где произошел взрыв, оцеплено. Там, сообщает 63.ru, работают сотрудники Росгвардии и саперы.

В Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района заявили РИА Новости, что на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск произошел "хлопок".

В результате происшествия задержаны три пассажирских поезда, которые ехали из Москвы, и одна электричка. Пострадавших нет, пути целы, утверждает "112". Официально о пострадавших не сообщается.

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