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Новейший российский танк Т-14 "Армата" намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, заявил РИА Новости гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Однако, по его словам, "Армата" вряд ли будет использоваться в боевых действиях в Украине из-за высокой стоимости — армии проще приобрести более дешевые танки Т-90.

О возможной отправке небольшого количества новых боевых танков Т-14 "Армата" в Украину еще в начале 2023 года сообщала британская разведка.

Она предполагала, что переброска "Армат" будет осуществляться преимущественно в пропагандистских целях, активно использоваться в боях эта техника не будет.

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