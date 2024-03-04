Однако, по его словам, "Армата" вряд ли будет использоваться в боевых действиях в Украине из-за высокой стоимости — армии проще приобрести более дешевые танки Т-90.
О возможной отправке небольшого количества новых боевых танков Т-14 "Армата" в Украину еще в начале 2023 года сообщала британская разведка.
Она предполагала, что переброска "Армат" будет осуществляться преимущественно в пропагандистских целях, активно использоваться в боях эта техника не будет.
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