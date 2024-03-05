"Уничтожен вражеский корабль "Сергей Котов"", — говорится в заявлении главного управления Минобороны Украины (ГУР), опубликованном в телеграме.

Российская сторона не комментировала эти утверждения, появившиеся ранее в украинских СМИ со ссылкой на источники, Би-би-си не может их проверить.

По версии ГУР, в ночь на 5 марта его "спецподразделение" Group 13 атаковало патрульный корабль Черноморского флота "в сотрудничестве" с украинскими ВМС и "при поддержке" Министерства цифровой трансформации Украины.

Как утверждает ГУР, в результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, а также правого и левого бортов. Согласно пресс-релизу, атака была проведена "недалеко от Керченского пролива".

Ранее видео предполагаемого удара публиковали российские провоенные блогеры. Движение по Крымскому мосту ночью приостанавливалось на восемь часов.

14 февраля ГУР также заявлял, что большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота уничтожили с помощью дронов Magura украинского производства.

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