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В результате взрыва поврежден один резервуар на нефтебазе в селе Долгое, заявило управление МЧС по региону. Угрозы распространения огня и пострадавших нет.

В Губкинском городском округе Белгородской области произошел взрыв, в результате которого начался пожар на инфраструктурном объекте. Об этом во вторник, 5 марта, губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в Telegram.

Сообщение о начавшемся пожаре подтвердило МЧС Белгородской области. По данным спасательного ведомства, взрывом был поврежден один резервуар на нефтебазе в селе Долгое. Угрозы распространения огня и пострадавших нет.

По данным из открытых источников, в Долгом находится нефтебаза АО "Белгороднефтепродукт". Предположительно, объект мог стать целью атаки беспилотника. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, в ночь на 5 марта над территорией Белгородской области дежурные средства ПВО уничтожили сразу несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.

Между тем неназванный собеседник агентства "Украинформ" в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявил, что атака на нефтебазу в Долгом осуществлялась украинской разведкой. По его словам, речь идет о беспилотнике украинского производства.

Атаки БПЛА на российские нефтебазы

В январе атаке подверглась нефтебаза "Орелнефтепродукт", расположенная в городе Орел, примерно в 170 километрах от российско-украинской границы. Тогда дрон врезался в пустой резервуар и возгорания не произошло. В феврале пожар в результате удара БПЛА произошел на нефтебазе в Курской области.

2 марта беспилотник попал в жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Предположительной целью БПЛА могла стать нефтебаза "Ручьи", которая находится в километре от места происшествия.

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