Суд в Адыгее по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистами украинского олигарха Игоря Коломойского и экс-владельца "Смоленского банка" Павла Шитова, постановив конфисковать их российские активы. Об этом сообщает во вторник, 5 марта, газета "Коммерсант".

По версии российского ведомства, Коломойский, Шитов, а также зарегистрированная в Лондоне компания JKX Oil & Gas Limited входили в одну "экстремистскую группу", действия которой носили "ярко выраженный антироссийский характер". В частности, Игорь Коломойский якобы с 2014 года развернул с помощью подконтрольных ему СМИ "масштабную антироссийскую агитацию", "взял на полное обеспечение" подразделения украинских батальонов "Азов", "Айдар", "Днепр", "Луганск" и "Шахтерск" (первые два признаны в РФ террористическими организациями). В иске, кроме того, утверждается, что Коломойский финансово "поощрял убийства" представителей самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также якобы был причастен к гибели людей во время беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Павла Шитова Генпрокуратура РФ обвиняет в похищении из "Смоленского банка" более 700 млн рублей и в перечислении этих средств в принадлежащий Коломойскому украинский "Приватбанк". После этого бизнесмен скрылся в Украине, где "неоднократно критически оценивал действия властей России, поддерживал теракты и диверсии на ее территории и публиковал оскорбительные нецензурные высказывания в адрес отдельных российских граждан", говорится в иске.

JKX Oil & Gas Limited административный истец посчитал бизнес-составляющей "экстремистского сообщества" Шитова и Коломойского. Последний, по данным российской Генпрокуратуры, контролировал лондонскую компанию через доверенных лиц и владел таким образом значительными активами в нефтегазовой сфере, получая от них "постоянные и высокие доходы". Источник "Коммерсанта" также отметил, что руководство JKX Oil & Gas Limited публично осудило агрессию РФ против Украины и поддержало введенные за это в отношении России санкции.

У Коломойского и Шитова изъяты активы на миллиарды рублей

Признав бизнесменов и лондонскую компанию "экстремистами", российский суд постановил конфисковать их активы в пользу государства. Среди этих активов — крупное предприятие топливно-энергетического комплекса ООО "Южгазэнерджи", осуществляющее добычу газа в Адыгее, несколько объектов недвижимости в центре Москвы и почти 500 земельных участков в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях общей стоимостью более 6 млрд рублей.

Коломойский преследуется также в Украине

Игорь Коломойский сейчас находится под арестом в Украине. Против него выдвинуты обвинения в присвоении миллиардов гривен, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Forbes в апреле 2023 года оценивал состояние Коломойского в 1 млрд долларов. Помимо национализированного в 2016 году "Приватбанка", его активами были нефтеперерабатывающая компания "Укртатнафта" и нефтегазовая "Укрнафта" — тоже национализированные. В 2014-2015 годах Коломойский занимал пост губернатора Днепропетровской области Украины.

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