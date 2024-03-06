Главы трех российских регионов заявили об атаках беспилотников ночью и утром 6 марта. Так, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над его регионом сбиты три дрона. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

Baza, в свою очередь, пишет, что один из беспилотников в Воронежской области был сбит на подлете к военному аэродрому Балтимор, а еще два дрона пытались атаковать нефтебазу в Аннинском районе.

В Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт, беспилотник ударил по складу горюче-смазочных материалов в Железногорском районе. Загорелся резервуар с топливом. Люди не пострадали, заявил губернатор.

Baza уточняет, что резервуар с топливом, в который ударил дрон, расположен на территории Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорске.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о сбитом в районе села Ближнее "БПЛА самолетного типа". По предварительным данным, написал он в своем Telegram-канале, пострадавших и разрушений нет.

Российская сторона обвиняет в атаках дронов Украину. Официально украинские власти эти заявления не комментируют. Источники украинских СМИ в спецслужбах, как правило, называют особо резонансные атаки на российские объекты операциями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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