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Одним война России в Украине несет смерть и разрушения, но другим, например, производителям вооружения, огромные возможности. Зарабатывают на этом и эстонские предприниматели, в том числе Антс Пыльдсам — посредник в сфере военных поставок, к которому в прошлом возникали вопросы, пишет dv.ee.

Страны свободного мира оказывают поддержку Украине и отправляют вооружение, продовольствие, потребительские товары и деньги. В то же время коррупция, давняя часть политической и экономической жизни Украины, сохраняется.

В основе истории „Деловых ведомостей" — поставки военных товаров в Украину и необычно большая прибыль, полученная за посредничество, которую поделили между двумя эстонскими компаниями.

Участвовавшие в сделке компании Bristol Trust OÜ, принадлежащая Антсу Пыльдсаму, и Reval Defense Systems OÜ, принадлежащая немецкому знакомому Пыльдсама Хайко Денену, получили около 1,5 миллиона евро от сделки на 3,76 миллиона евро. Цена покупки и продажи товара различалась на 40%, что гораздо выше нормы прибыли в 5-10%, считающейся нормальной для сделки такого размера в оружейном бизнесе.

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