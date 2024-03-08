Вечером 7 марта посольство США в России предупредило об угрозах терактов в Москве в ближайшие двое суток, сообщает "Радио Свобода".
"Посольство отслеживает сообщения о готовящихся планах экстремистов атаковать большие скопления людей в Москве, в том числе концерты. Гражданам США рекомендуется избегать толп в ближайшие 48 часов", говорится на сайте посольства США.
Предупреждение США разместил на своем сайте МИД Великобритании.
Россия пока не комментировала эту информацию. В Москве сегодня запланировано множество мероприятий, посвященных Международному женскому дню.
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