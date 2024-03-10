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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил призыв главы Римско-католической церкви Франциска к Украине начать переговоры с Россией, чтобы положить конец двухлетней войне, сообщает LETA со ссылкой на агентство AFP.

Глава Ватикана в интервью швейцарской общественной телекомпанией RTS заявил: "Я считаю, что самые сильные - это те, кто видит ситуацию, думает о людях и имеет смелость поднять белый флаг и начать переговоры".

Слова Папы Римского вызвали возмущение в Киеве.

"Наш флаг — желто-синий. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем другие флаги", — написал Дмитрий Кулеба в социальных сетях.

Франциска также критикуют и за такие слова в интервью: "Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, что у тебя есть смелость начать переговоры".

Кулеба призвал Папу Римского встать "на правильную сторону", а не ставить противоборствующие стороны "на один уровень и называть это "переговорами"".

Министр иностранных дел Украины поблагодарил Франциска за его "постоянные молитвы о мире" и выразил надежду, что тот посетит Украину.

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