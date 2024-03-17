Владимир Путин набирает 87% голосов на выборах президента РФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на близким российским властям Фонд общественного мнения (ФОМ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно экзит-поллам ФОМ, за Путина проголосовали 87,8% пришедших на участки. Второе место занял кандидат от Коммунистической партии РФ Николай Харитонов (4,6%). У Вячеслава Даванкова от "Новых людей" — 3,6%, у Леонида Слуцкого из ЛДПР — 2,5%.

По оценкам ВЦИОМ, действующий президент РФ заручился поддержкой 87% избирателей. Харитонов получил 4,6% голосов, Даванков — 4,2%, Слуцкий — 3%.

С 15 по 17 марта в России и на оккупированных территориях Украины прошли выборы президента России. Оппозиционные и антивоенные кандидаты не были допущены до голосования; попавшие бюллетень представители парламентских партий публично отказались от критики в адрес Путина.

Путин впервые был избран на пост президента РФ в 2000 году. На своих предыдущих выборах в 2018 году, по официальным данным, он набрал более 76% голосов.

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