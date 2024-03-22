Следственный комитет РФ официально заявил, что в теракте погибли 115 человек, сообщают государственное РИА "Новости". Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех человек, подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Ответственность за теракт несет группировка "Вилаят Хорасан", связанная с ИГИЛ, сообщили The New York Times и CBS News со ссылкой на свои источники. США предупреждали Россию о готовящемся теракте, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах.

Число жертв растет

В пятницу, 22 марта, около 19:00 по рижскому времени неизвестные открыли огонь перед концертом в "Крокус Сити Холле" в Московской области.

Число погибших в результате теракта выросло до 115 человек и число жертв еще возрастет, сообщил Следственный комитет России. Прогнозируется, что поисковые работы будут продолжаться несколько дней, то, что осталось от потолка "Крокус Сит Холла" находится под угрозой обрушения.

Еще утром сообщалось о гибели по меньшей мере 60 человек, количество жертв может расти, однако предполагалось, что число жертв будет расти.

Спустя почти пять часов после первых сообщений о теракте Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список 146 пострадавших. 115 человек госпитализированы в больницы Москвы и Московской области.

Сообщается, что среди пострадавших есть люди с тяжелыми ожогами — их госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где есть отделение острых термических поражений.

По последней информации Миздрава РФ, состояние 16 раненых — крайне тяжелое.

Задержаны подозреваемые

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех человек, подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Об этом пишет "Медуза". Четверо задержанных — непосредственно исполнители теракта.

В ФСБ заявили, что после совершения нападения на "Крокус Сити Холл" исполнители атаки якобы намеревались перейти российско-украинскую границу. Как утверждают в спецслужбе, у нападавших якобы были "соответствующие контакты" в Украине, сообщает Русская служба BBC.

Оружие, которое использовали нападавшие, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Брянской области остановили автомобиль, разыскиваемый в связи с терактом в "Крокусе". По данным СМИ, были задержаны два человека.

Сотрудники правоохранительных органов остановили в Брянской области автомобиль, который разыскивали в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщили телеграм-каналы Baza и "Осторожно, новости". Другие источники пока не подтверждали эту информацию. Российские власти также эту информацию не подтвердили.

По информации Baza, автомобиль с предполагаемыми преступниками остановили возле поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек, двоих из них задержали, остальные сбежали. Задержаны граждане Таджикистана, утверждает телеграм-канал.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранительные органы разыскивают белый Renault, на котором могли скрыться подозреваемые в теракте. Также сообщалось о розыске автомобиля Renault серого цвета.

Путин не обратился к россиянам лично

Владимир Путин, который, по версии ЦИК, пользуется поддержкой аж 87% российских избирателей, передал пострадавшим пожелание выздоравливать через вице-премьера Татьяну Голикову.Лично он к россиянам не обращался, хотя в какой-то момент его выступление анонсировало "РИА Новости", но потом агентство убрало анонс и назвало его "технической ошибкой", сообщила Русская служба BBC.

Главная версия произошедшего: за терактом стоит группировка ИГИЛ

Телеканал НТВ в эфире показал фейковый видеоролик, в котором секретарь СНБО Украины Алексей Данилов якобы подтверждает причастность Украины к случившемуся. МИД Украины назвал обвинения в причастности Киева к стрельбе в "Крокусе" "спланированной провокацией Кремля".

Источники The New York Times и CBS News сообщили, что в США считают ответственной за теракт группировку "Вилаят Хорасан", связанную с ИГИЛ.

Русская служба BBC рассказывает о группировке "ИГ-Хорасан" следующее:

Группировка появилась в 2015 году. Слово Хорасан — это название исторической области, включавшей в себя Афганистан и части Ирана, Пакистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

Без преувеличения, это самая радикальная и жестокая из всех джихадистских групп, действующих в Афганистане.

"ИГ-Хорасан" стоит за нападениями на школы для девочек, больницы и роддома.

Для этой группировки враги — все, кто подпадает под понятие "неверный". А это не только, Запад, но и, например, мусульмане-шииты. "ИГ-Хорасан" враждует и с "Талибаном", который также считает "неверными", а еще — недостаточно радикальными.

На пике в группировку входили около трех тысяч человек. Сколько их сейчас — неизвестно. Осенью директор ФСБ Александр Бортников говорил, что группировка "наращивает потенциал и со временем это позволит ей перейти к совершению терактов за пределами Афганистана".

"В последние два года ИГ-Хорасан были сосредоточены на России. Они часто критиковали Владимира Путина, — сказал NYT аналитик по борьбе с терроризмом Колин Кларк. — ИГ обвиняет Кремль в убийстве мусульман, ссылаясь на вмешательство Москвы в дела Афганистана, Чечни и Сирии".

США предупреждали Россию



США предупреждали Россию о готовящемся теракте. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в российской спецслужбе. Однако, как утверждает источник российского государственного информационного агентства, переданная Вашингтоном информация имела общий характер и не содержала конкретики. Ранее официальный представитель Совета нацбезопасности США заявлял, что Вашингтон передавал Москве данные о подготовке нападения, пишет Русская служба BBC.

Две недели назад США и Британия предупредили своих граждан об угрозе атак на массовых мероприятиях в Москве.

Тогда российский президент Владимир Путин назвал предупреждения об опасности "откровенным шантажом" с целью "запугать и дестабилизировать общество"

Как развивались события?

Государственное информагентство РИА "Новости" сообщает со ссылкой на своего корреспондента, что стрельбу открыли трое мужчин в камуфляже. Источник "Интерфакса" в оперативных службах утверждает, что нападавших было до пяти.

Mash публикует предположительно кадры первых секунд атаки.

"В партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые. […] Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", — сообщил корреспондент РИА "Новости", оказавшийся на месте событий.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, из которых следует, что вскоре после случившегося в концертном зале начался пожар. Также сообщалось о звуках нескольких взрывов, в последний раз — около 20:20 по рижскому времени, спустя час после первых сообщений о стрельбе. "Осторожно, Москва" пишет, что из-за пожара у концертного зала начала рушиться крыша. Возгорание было локализовано к 23:00 по рижскому времени.

Представитель МИД Диана Эглите сообщила агентству LETA, что в распоряжении ведомства нет данных о том, что среди погибших и раненых в "Крокусе" есть граждане Латвии. Эглите также напомнила, что министерство по-прежнему призывает латвийцев отказаться от поездок в Россию.

"Евросоюз в шоке и ужасе от сообщений о теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве. ЕС осуждает любые атаки против мирных жителей. Наши мысли — со всеми гражданами России, которых затронул [этот теракт]", — заявил главный пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано. Посольство США в Москве также выразило соболезнования "российскому народу".

В "Крокусе" действуют прибывшие на место бойцы спецназа и Росгвардии. Корреспондент "Осторожно, новости" около 20:40 по рижскому времени сообщил с места событий, что начался штурм концертного зала, где могут оставаться нападавшие. При этом, пишут некоторые издания без ссылки на источник, четырем участникам атаки удалось скрыться. Около 23:40 по рижскому времени спецназ покинул концертный зал из-за задымления.

Около 23:30 по рижскому времени ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ, сообщила "Медуза" с оговоркой, что ряд источников отмечает возможную недостоверность соответствующего заявления. Журналист-расследователь Христо Грозев в эфире "Дождя" ранее обратил внимание, что недавно ФСБ РФ арестовала нескольких участников "Исламского государства".

На фоне сообщений о теракте в "Крокусе" были эвакуированы несколько торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге. По данным Mash, в Петербурге также экстренно прерван концерт в "Севкабеле", зрителей выводят с площадки. "Фонтанка" утверждает, что посетителей ресторанов города просят покинуть заведения, ссылаясь на указания городской полиции.

Стрельба произошла перед концертом группы "Пикник", участники коллектива не пострадали.

"Крокус Сити Холл" — одна из крупнейших площадок Москвы, расположенная в ближайшем Подмосковье и вмещающая более 6 тысяч зрителей. Издание The Bell со ссылкой на сайты по продаже билетов отмечает, что на концерте "Пикника" ожидался аншлаг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал к концертному залу и заявил о создании оперативного штаба. Также к "Крокусу" приехал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

8 марта посольство США призвало своих граждан в течение 48 часов избегать массовых скоплений людей, в том числе концертов, в Москве из-за высокого риска террористических атак. С аналогичными предупреждениями выступили власти Латвии, Великобритании, Германии и других стран. Президент РФ Владимир Путин впоследствии назвал эти заявления "откровенным шантажом".

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