Неизвестные открыли огонь перед концертом в "Крокус Сити Холле" в Московской области, пишут российские Telegram-каналы. По данным Baza, погибли не менее 12 человек, еще 35 получили ранения. Telegram-канал 112, который называют близким к российским силовым структурам, со ссылкой на собственные источники пишет о 40 убитых и более 100 пострадавших.

Государственное информагентство РИА "Новости" сообщает со ссылкой на своего корреспондента, что стрельбу открыли трое мужчин в камуфляже. Источник "Интерфакса" в оперативных службах утверждает, что нападавших было до пяти.

Mash публикует предположительно кадры первых секунд атаки.

"В партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые. […] Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", — сообщил корреспондент РИА "Новости", оказавшийся на месте событий.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, из которых следует, что вскоре после случившегося в концертном зале начался пожар. Также сообщалось о звуках нескольких взрывов, в последний раз — около 19:20, спустя час после первых сообщений о стрельбе. "Осторожно, Москва" пишет, что из-за пожара у концертного зала начала рушиться крыша.

На месте работают пожарные и спасатели. Представители МЧС рассказали, что вывели 100 человек, спрятавшихся в подвале "Крокуса". Еще несколько человек были эвакуированы с крыши здания, спасательная операция продолжается.

Также в "Крокусе" действуют прибывшие на место бойцы спецназа и Росгвардии.

Стрельба произошла перед концертом группы "Пикник", участники коллектива не пострадали.

"Крокус Сити Холл" — одна из крупнейших площадок Москвы, расположенная в ближайшем Подмосковье и вмещающая несколько тысяч зрителей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал к концертному залу и заявил о создании оперативного штаба.

8 марта посольство США призвало своих граждан в течение 48 часов избегать массовых скоплений людей, в том числе концертов, в Москве из-за высокого риска террористических атак. С аналогичными предупреждениями выступили власти Латвии, Великобритании, Германии и других стран. Президент РФ Владимир Путин впоследствии назвал эти заявления "откровенным шантажом".

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