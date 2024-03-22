Неизвестные открыли огонь перед концертом в "Крокус Сити Холле" в Московской области, пишут российские Telegram-каналы. Telegram-канал 112, который называют близким к российским силовым структурам, со ссылкой на собственные источники пишет о 40 убитых и более 100 пострадавших. Позднее те же данные привели в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Государственное информагентство РИА "Новости" сообщает со ссылкой на своего корреспондента, что стрельбу открыли трое мужчин в камуфляже. Источник "Интерфакса" в оперативных службах утверждает, что нападавших было до пяти.

Mash публикует предположительно кадры первых секунд атаки.

"В партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые. […] Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", — сообщил корреспондент РИА "Новости", оказавшийся на месте событий.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, из которых следует, что вскоре после случившегося в концертном зале начался пожар. Также сообщалось о звуках нескольких взрывов, в последний раз — около 20:20 по рижскому времени, спустя час после первых сообщений о стрельбе. "Осторожно, Москва" пишет, что из-за пожара у концертного зала начала рушиться крыша.

На месте работают пожарные и спасатели. Представители МЧС рассказали, что вывели 100 человек, спрятавшихся в подвале "Крокуса". Еще несколько человек были эвакуированы с крыши здания, спасательная операция продолжается.

Представитель МИД Диана Эглите сообщила агентству LETA, что в распоряжении ведомства нет данных о том, что среди погибших и раненых в "Крокусе" есть граждане Латвии. Эглите также напомнила, что министерство по-прежнему призывает латвийцев отказаться от поездок в Россию.

"Евросоюз в шоке и ужасе от сообщений о теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве. ЕС осуждает любые атаки против мирных жителей. Наши мысли — со всеми гражданами России, которых затронул [этот теракт]", — заявил главный пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано. Посольство США в Москве также выразило соболезнования "российскому народу".

Также в "Крокусе" действуют прибывшие на место бойцы спецназа и Росгвардии. Корреспондент "Осторожно, новости" около 20:40 по рижскому времени сообщил с места событий, что начался штурм концертного зала, где могут оставаться нападавшие. При этом, пишут некоторые издания без ссылки на источник, четырем участникам атаки удалось скрыться.

Около 23:30 по рижскому времени ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ, сообщила "Медуза". Журналист-расследователь Христо Грозев в эфире "Дождя" ранее обратил внимание, что недавно ФСБ РФ арестовала нескольких участников "Исламского государства".

На фоне сообщений о теракте в "Крокусе" были эвакуированы несколько торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге. По данным Mash, в Петербурге также экстренно прерван концерт в "Севкабеле", зрителей выводят с площадки. "Фонтанка" утверждает, что посетителей ресторанов города просят покинуть заведения, ссылаясь на указания городской полиции.

Стрельба произошла перед концертом группы "Пикник", участники коллектива не пострадали.

"Крокус Сити Холл" — одна из крупнейших площадок Москвы, расположенная в ближайшем Подмосковье и вмещающая более 6 тысяч зрителей. Издание The Bell со ссылкой на сайты по продаже билетов отмечает, что на концерте "Пикника" ожидался аншлаг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал к концертному залу и заявил о создании оперативного штаба. Также к "Крокусу" приехал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

8 марта посольство США призвало своих граждан в течение 48 часов избегать массовых скоплений людей, в том числе концертов, в Москве из-за высокого риска террористических атак. С аналогичными предупреждениями выступили власти Латвии, Великобритании, Германии и других стран. Президент РФ Владимир Путин впоследствии назвал эти заявления "откровенным шантажом".

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