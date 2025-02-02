Путин о политиках Европы: "политическая мелюзга занимается явно не своим делом"

"Это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал", - заявил он в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-каналев воскресенье, 2 февраля. При этом, по словам Путина "никто не выпрашивает никакого приглашения".

"Можно как угодно относиться к политике России сегодня, - продолжил президент. - Но если бы подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше". Путин считает, что можно было пригласить, например, родственников тех, кто освобождал концлагерь. Одновременно он раскритиковал приглашение руководства Украины, обвинив его в национализме и героизации Степана Бандеры.

Ранее российские представители всегда присутствовали на памятных мероприятиях в Аушвице. С начала войны в Украине их перестали приглашать. Руководство музея в зданиях бывшего концлагеря назвало вторжение России в Украину "актом варварства". При этом еще в 2015 году Путин сам не приехал в Польшу на церемонию по случаю 70-летия освобождения концлагеря.

Путин: Современные немцы не виновны в Холокосте

"Германия поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения. Да, историческая память, конечно, существует. И надо это помнить, нельзя об этом забывать. Но перекладывать вину на сегодняшнее поколение немцев за то, что было в 1930-е и 1940-е годы, мне кажется, несправедливо", - сказал Путин.

"Я жил в Германии, у меня в Германии много друзей осталось до сих пор. И я знаю, как они относятся к нацистскому прошлому. И, кстати говоря, сами-то немцы чувствуют свою вину", - добавил он, отметив, что "и сегодняшнее, и будущее поколения не должны быть ущемлены в правах за то, что творилось когда-то там при Гитлере".

Путин о политиках Европы

Говоря о современной политике, Путин заявил о "выдающихся политических мировых деятелях", которые "имели собственное мнение и мужество бороться" за него. В их числе, по мнению президента РФ, Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак, Вилли Брандт, Гельмут Коль и Герхард Шрёдер .

"Сегодня таких людей нет", - утверждает Путин. "Какие-то люди, у них и образования-то нет. И занимаются явно не своим делом", - сказал он о современных политиках Европы, назвав их "политической мелюзгой".

"С точки зрения интересов граждан европейских стран - беда какая-то", - подчеркнул президент РФ.

Путин косвенно упомянул и правопопулистскую немецкую партию "Альтернатива для Германии". "Отсюда, кстати говоря, появляются всякие альтернативы, - сказал Путин. - А потом для того, чтобы бороться с этими альтернативами, пытаются прибегать к запретам". "Как будто не понимают, что запретят сегодня - завтра появится другая "Альтернатива", с другим названием", - добавил он.

Путин об отношениях ЕС и США

Согласно оценке российского президента, сейчас "идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом Трампом". Путин считает, что принципиально в отношениях США и ЕС "ничего не изменилось со времен Байдена".

"Им Трамп не нравится, они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь, в предвыборный процесс в США", - сказал Путин. По его мнению, "Байден ментально им больше нравился".

"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро, все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места", - резюмировал президент РФ.

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