Зеленский: Переговоры Трампа и Путина без Украины опасны для всех

Переговоры между США и Россией о прекращении войны без участия Киева представляют угрозу для всех, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press (AP), обнародованном в субботу, 1 февраля.

"У них могут быть свои собственные отношения, но говорить об Украине без нас - опасно для всех", - подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация уже проводит обсуждения с Москвой, но не уточнил, кто в них участвует.

Зеленский сказал, что его команда поддерживает контакт с окружением Трампа на общем уровне, и в ближайшее время ожидаются личные встречи для обсуждения деталей. При этом визит спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога в Киев, запланированный на январь, был отложен по юридическим причинам.

Зеленский: Сначала - встреча только с Трампом

Зеленский выразил мнение, что правильно будет, если сначала Трамп встретится только с ним. "Я считаю, что в первую очередь мы должны провести с ним (Трампом - Ред.) встречу, и это важно. И это, кстати, то, чего хочет вся Европа", - сказал украинский президент. После контакта с американским лидером "нам следует перейти к какому-то формату переговоров с россиянами", добавил он.

По словам Зеленского, за столом переговоров он хочет увидеть Украину, Россию, США и Евросоюз. "Я думаю, это было бы справедливо и эффективно. Но как все сложится? Я не знаю", - отметил он.

Гарантии безопасности Украины

По мнению Зеленского, любые договоренности с Россией должны быть подкреплены гарантиями безопасности от союзников Украины. Президент в очередной раз подчеркнул, что вступление Украины в НАТО остается его приоритетом, назвав это "самым дешевым вариантом" безопасности, выгодным, в том числе, США.

"Я действительно считаю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех", - сказал он. Президент Украины также выразил мнение, что присоединение Киева к альянсу станет "большой победой для Трампа", поскольку покажет, что США решают, кому быть в НАТО, а не Россия. К тому же блок получит в свое распоряжение 800 тысяч украинских солдат, и это станет особенно важным, если Трамп попытается вернуть домой американские войска, размещенные за рубежом, добавил Зеленский.

Если же Украине, по его словам, предложат другие гарантии безопасности, то она должна получить достаточное количество оружия от США и Европы, потребуется также поддержка ее собственной оборонной промышленности.

О миротворческой миссии в Украине

Касательно возможной миротворческой миссии в Украине после завершения войны Зеленский отметил, что остается много вопросов относительно структуры командования, а также численности миротворческого контингента, который предлагается отправить в Украину.

"Представьте, что есть миротворческий контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать, если начнутся российские удары? Что они будут делать? Какие у них будут полномочия?" - пояснил он.

На вопрос журналиста, спрашивал ли Зеленский это напрямую у президента Франции Эмманюэля Макрона, выступившего одним из инициаторов данной идеи, украинский лидер ответил, что Киев и Париж "все еще ведут диалог" по этому поводу.

Трамп о войне в Украине

Зеленский также прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что война отбросила Украину "на 100 лет назад". Зеленский пригласил Рубио лично посетить страну, чтобы увидеть не только разрушения, но и усилия украинцев по защите своей территории и безопасности всего мира.

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал урегулировать войну России против Украиной в кратчайшие сроки. 31 января Трамп рассказал о "серьезных обсуждениях" с Москвой, но деталей не привел. Кремль отметил, что предложений от команды Трампа пока не поступало.

Москва ранее называла условия мирных переговоров: вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, признание их частью России, нейтральный статус Украины и снятие санкций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это ультиматумом, настаивая на гарантиях безопасности НАТО и сохранении поставок оружия.

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