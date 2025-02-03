Bloomberg: австрийский банк Raiffeisen зарабатывает на российском ВПК

По информации агентства Bloomberg, австрийская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) получает за свои услуги деньги от клиентов, снабжающих российский военно-промышленный комплекс. Среди клиентов "Райффайзенбанка" — российской "дочки" базирующегося в Вене международного концерна — журналисты обнаружили компанию "Юнихим", которая снабжала подсанкционные компании химическими компонентами, использующимися в производстве оружейных систем.

В 2024 году "Райффайзенбанк" получил от "Юнихима" около 62,5 млн рублей (около 610 тысяч евро) за банковские услуги, узнал Bloomberg из банковских выписок и других документов. Отмечает, что большая часть этих денег получена в качестве сборов за конвертацию евро в рубли.

При этом европейские чиновники, знакомые с документами, считают, что у австрийского банка, отказавшегося уйти из России сразу после ее полномасштабного вторжения в Украину, "почти наверняка" есть и другие клиенты, снабжающие российский ВПК. Это связано с тем, что после перевода российской экономики на военные рельсы все больше гражданских компаний в РФ оказываются вовлеченными в военные цепочки поставок.

Поэтому "Райффайзенбанку" все сложнее не участвовать в обслуживании милитаризованной экономики, хотя руководство головного концерна неоднократно заверяло в том, что группа придерживается санкций в отношении РФ. Вместе с тем "Райффайзенбанк" теперь фактически лишен возможности уйти с российского рынка, поскольку, находясь в реестре системно значимых банков, не получает на это разрешение от российских властей.

Представитель RBI в ответ на запрос Bloomberg указал, что банк соблюдает все санкции, введенные против российских организаций, включая штрафные меры ЕС, США и Великобритании. "RBI внедрил системы мониторинга и проверки, инструменты и процедуры с целью обеспечить должный контроль всех транзакций и деловых операций на предмет строгого соответствия действующему санкционному законодательству", — указали в австрийском концерне.

Между тем российское подразделение RBI стало самым прибыльным в концерне. За первые три квартала 2024 года оно, согласно отчетности компании, получило более 1 млрд евро прибыли после уплаты налогов. Это составляет почти 50% прибыли всей группы за тот же период и более чем вдвое больше совокупной прибыли "Райффайзенбанка" за 2020-2021 годы, пишет Bloomberg. За тот же период австрийский банк заплатил в России 227 млн евро в качестве налогов.

В сентябре 2024 года пресс-служба RBI заявила, что российский суд принял "решение о временном запрете на продажу всех акций российского АО "Райффайзенбанк". Эта мера затруднит продажу акций дочерней компании австрийского концерна в РФ, заявили в Вене. Позже сообщалось, что банк не готов уходить из России без компенсации.

Raiffeisen Bank International владеет почти 100% акций российского АО "Райффайзенбанк". Он входит в составленный Украиной список "спонсоров войны".

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