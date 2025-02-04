Мониторинговая миссия ООН: число убийств пленных военнослужащих ВСУ россиянами резко выросло

Мониторинговая миссия ООН заявила о резком росте сообщений об убийствах пленных украинских военнослужащих россиянами. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека.

С конца августа 2024 года мониторинговая миссия зафиксировала убийства 79 человек в 24 отдельных инцидентах — либо на месте после сдачи в плен, либо во время нахождения под контролем российских вооруженных сил. Это происходило в районах наступательных операций российских войск.

Также, отмечается в пресс-релизе, миссия задокументировала один эпизод убийства раненого и неспособного вести боевые действия российского военнослужащего украинскими военными в 2024 году.

"Эти инциденты не возникли из ниоткуда. Официальные лица в Российской Федерации открыто призывали к жестокому обращению и даже казням пленных украинских военнослужащих. В сочетании с законами, которые дают широкие основания для освобождения от ответственности, такие заявления могут поощрять противоправное поведение или подстрекать к нему", — подчеркнула глава Миссии Даниэль Белль.

В отчете управления Верховного комиссара ООН, опубликованном 1 октября 2023 года, говорилось, что за более чем два года с начала полномасштабной войны были расстреляны 42 человека.

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