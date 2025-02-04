В Великобритании правые популисты впервые вышли на первое место в предвыборных опросах YouGov

Правопопулистская партия Reform UK, которую возглавляет политик Найджел Фарадж, впервые в своей истории вышла на первое место в предвыборных опросах, которые проводит авторитетная социологическая служба YouGov.

По последним данным, за Reform UK готовы проголосовать 25% опрошенных. Правящих сейчас лейбористов поддерживают 24% респондентов, крупнейшую оппозиционную Консервативную партию — 21%. При этом показатели правых популистов по сравнению с опросом недельной давности выросли на 1%, тогда как у лейбористов и консерваторов упали на 3% и 1% соответственно.

Свой последний опрос YouGov провела 2-3 февраля, в нем приняли участие 2465 жителей Великобритании. Исследователи отмечают, что разрыв между Reform UK и лейбористами находится в пределах статистической погрешности. Следующие выборы в Соединенном Королевстве запланированы на лето 2029 года.

Нынешний состав британского парламента был избран в июле прошлого года. Победу на выборах одержали лейбористы, заручившиеся поддержкой 33,7% избирателей. Второе место заняли консерваторы (33,7%), третье — Reform UK (14,3%), четвертое — либеральные демократы (12,2%). При этом места в Палате общин распределяются среди победителей по одномандатным округам, поэтому лейбористы получили почти две трети из 650 мандатов, а, например, правые популисты — всего пять.

Партия Reform UK была основана в 2018 году и изначально называлась Brexit, выступая против членства Великобритании в Евросоюзе. Она также критикует меры по борьбе с климатом и недостаточную борьбу с нелегальной миграцией, поддерживает выход страны из ряда международных организаций и проведение консервативной образовательной реформы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !