Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер госпитализирован с диагнозом "выгорание"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится в больнице по причине ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил агентству dpa адвокат 80-летнего политика Ханс-Петер Хубер.

Он уточнил, что Шрёдер "ни в настоящее время, ни в обозримом будущем не в состоянии справиться с физическим и психическим напряжением, связанным с длительным — особенно публичным — допросом в следственной комиссии", и от имени семьи попросил общественность уважать частную жизнь его клиента.

Отмена экс-кацлером по причине болезни своего выступления в парламентской комиссии по расследованию строительства газопровода "Северный поток — 2", которое должно было состояться в Шверине в середине января, уже успела вызвать спекуляции о состоянии здоровья Шрёдера, пишет dpa.

В полученном агентством заявлении для комиссии его лечащий врач утверждает, что политик страдает от "синдрома эмоционального выгорания с типичными симптомами глубокого истощения и острой нехватки энергии". У бывшего канцлера есть "проблемы с концентрацией и памятью, а также с нарушением сна", у него отмечено "снижение эмоциональной устойчивости", уточняется в заявлении медика.

Под медицинским термином "эмоциональное выгорание" подразумевается состояние физического, эмоционального и психического истощения, вызванное хроническим стрессом, поясняет dpa. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала эмоциональное выгорание заболеванием.

Шрёдер занимал пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год, возглавляя правительство так называемой "красно-зеленой" коалиции. После поражения на выборах 2005 года и отставки он принял предложение президента РФ Владимира Путина возглавить комитет акционеров компании Nord Stream AG, занимавшейся строительством газопровода "Северный поток — 2" в Балтийском море. С 2017 года Шрёдер также был председателем совета директоров компании "Роснефть". Этот пост он покинул в мае 2022 года вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время он далеко не сразу публично дистанцировался от российской агрессии против Украины. И даже спустя несколько недель после начала вторжения отправился с "миротворческой миссией" в Москву, которая, впрочем, успеха не имела. В политических кругах Германии Шрёдер из-за своей позиции оказался практически в изоляции, отмечает dpa. Бундестаг даже принял решение о лишении его личной канцелярии, которая положена всем экс-канцлерам.

Тогда же руководство Социал-демократической партии Германии обвинило своего бывшего лидера в излишней близости к Путину, который называл экс-канцлера своим другом. Однако процедура исключения Шрёдера из партии провалилась.

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